Ο Προμηθέας προπόνηση και πάλι στο Τόφαλος» ενόψει Αρη

Στο «Τόφαλος» επιστρέφει σήμερα ο Προμηθέας Βίκος Cola ενόψει του αυριανού (16.00) αγώνα με τον Αρη.

Η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα είχε μετακομίσει για ένα τριήμερο στο «Promitheas Park», το οποίο κρίθηκε σαφώς πιο ζεστό, σε σχέση με το αχανές «Παλατάκι» στα Μποζαϊτικα, για τις ημέρες που επικράτησαν κακοκαιρία και χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή μας.

Το κακό για τους «Προμηθείς», όμως, έρχεται από το ιατρικό δελτίο, το οποίο αναφέρει ότι κατά 99,9% οι Λέιτον Χάμοντς και Κένταλ Μακ Κάλουμ δεν θα δώσουν «παρών» και στο παιχνίδι του Σαββάτου εξαιτίας των τραυματισμών τους. Αντίθετα, στις προπονήσεις επέστρεψε ο Γρηγόρης Πρέκας. Για τον Προμηθέα η νίκη επί του Αρη είναι μονόδρομος, για να σταματήσει το σερί ηττών της πατρινής ομάδας και για να διατηρηθεί μέσα στην πρώτη 6άδα της βαθμολογίας.

Τα εισιτήρια του αυριανού αγώνα είναι διαθέσιμα και οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να τα προμηθεύονται είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr είτε δια ζώσης από το «Promitheas Park» και ώρες 10:00-21:00. Η τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ, ενώ υπάρχουν μειωμένα εισιτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, ΑμΕΑ και πολύτεκνους στην τιμή των 10 ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



