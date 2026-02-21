Ο Προμηθέας ψάχνει ρυθμό, έπαιξε φιλικό με Πανιώνιο

Ο Προμηθέας Βίκος Cola προετοιμάζεται για τους «τελικούς» του Μαρτίου που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο στη Basket League.

Ο Προμηθέας ψάχνει ρυθμό, έπαιξε φιλικό με Πανιώνιο Ο Προμηθέας έπαιξε φιλικό με τον Πανιώνιο στην Αθήνα
21 Φεβ. 2026 19:38
Pelop News

Η απουσία αγωνιστικής δράσης στη Basket League εξαιτίας του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας της ΕΟΚ, αλλά και των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας στο προσεχές «Παράθυρο» για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, έφερε τον Προμηθέα Βίκος Cola στην Αθήνα για φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Πανιώνιο.

Η αναμέτρηση είχε προπονητικό χαρακτήρα κι έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή του Προμηθέα Κούρο Σεγκούρα να «βάλει» ακόμη πιο πολύ στο κλίμα της ομάδας του τον Ντάε Ντάε Γκραντ. Αλλωστε, το πατρινό συγκρότημα έπαιξε με πολλές απουσίες, καθώς εκτός των τραυματιών Κένταλ Μακ Κάλουμ, Ρομπ Γκρέι και Λέιτον Χάμοντς, απουσίζαν και οι διεθνείς Νάσος Μπαζίνας και Αντώνης Καραγιαννίδης.

Αυτό που φάνηκε από το σημερινό φιλικό είναι ότι οι «Προμηθείς» θα πρέπει να ανεβάσουν στροφές προκειμένου να ξεμπερδέψουν νωρίς με την υπόθεση παραμονή και να κυνηγήσουν μια θέση στα πλέι-οφ της Basket League. Βεβαίως με την επιστροφή των τραυματιών και με το «ξεκαθάρισμα» στους ξένους που θα συνεχίσουν έως το τέλος της σεζόν, αναμένεται να αναδειχθεί και πάλι το γνωστό καλό πρόσωπο της πατρινής ομάδας που είχε δείξει στο πρώτο μισό της σεζόν.

Για την ιστορία, από τον Πανιώνιο απουσίαζαν οι Νικολαϊδης, Τόμασον, Τσαλμπούρης και Γόντικας.

 

