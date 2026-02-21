Ο Προμηθέας ψάχνει ρυθμό, έπαιξε φιλικό με Πανιώνιο

Η απουσία αγωνιστικής δράσης στη Basket League εξαιτίας του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας της ΕΟΚ, αλλά και των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας στο προσεχές «Παράθυρο» για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, έφερε τον Προμηθέα Βίκος Cola στην Αθήνα για φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Πανιώνιο.

Η αναμέτρηση είχε προπονητικό χαρακτήρα κι έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή του Προμηθέα Κούρο Σεγκούρα να «βάλει» ακόμη πιο πολύ στο κλίμα της ομάδας του τον Ντάε Ντάε Γκραντ. Αλλωστε, το πατρινό συγκρότημα έπαιξε με πολλές απουσίες, καθώς εκτός των τραυματιών Κένταλ Μακ Κάλουμ, Ρομπ Γκρέι και Λέιτον Χάμοντς, απουσίζαν και οι διεθνείς Νάσος Μπαζίνας και Αντώνης Καραγιαννίδης.

Αυτό που φάνηκε από το σημερινό φιλικό είναι ότι οι «Προμηθείς» θα πρέπει να ανεβάσουν στροφές προκειμένου να ξεμπερδέψουν νωρίς με την υπόθεση παραμονή και να κυνηγήσουν μια θέση στα πλέι-οφ της Basket League. Βεβαίως με την επιστροφή των τραυματιών και με το «ξεκαθάρισμα» στους ξένους που θα συνεχίσουν έως το τέλος της σεζόν, αναμένεται να αναδειχθεί και πάλι το γνωστό καλό πρόσωπο της πατρινής ομάδας που είχε δείξει στο πρώτο μισό της σεζόν.

Για την ιστορία, από τον Πανιώνιο απουσίαζαν οι Νικολαϊδης, Τόμασον, Τσαλμπούρης και Γόντικας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



