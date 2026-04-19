Ο Προμηθέας στον τελικό του Εφηβικού με τον Ολυμπιακό – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας επικράτησε επί της ΑΕΚ με 87-56 στον β΄ ημιτελικό του 53ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων κι εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σήμερα (15.30) τον Ολυμπιακό.

Μετά από ένα ισορροπημένο ξεκίνημα στα πρώτα λεπτά (5-5, 4’), ο Προμηθέας βρήκε γρήγορα επιθετικό ρυθμό και άρχισε να «χτίζει» διαφορά. Με πρωταγωνιστές στην περιφέρεια, οι Πατρινοί προηγήθηκαν 14-5 με τρίποντο του Οικονομίδη, ενώ νέο εύστοχο σουτ του Μέγγου από τη γωνία ανέβασε τη διαφορά στο +15 (24-9, 7’).

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει με τον Μπιλιώνη, μειώνοντας στους δέκα (24-14, 8’), όμως ο Προμηθέας συνέχισε με εντυπωσιακή ευστοχία από την περιφέρεια. Οι Πατρινοί ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 35-20, έχοντας σημειώσει 7 τρίποντα, στοιχείο που αποτύπωσε την επιθετική τους κυριαρχία στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Με την ίδια ένταση μπήκε και στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του κόουτς Ντάγιου, ανεβάζοντας γρήγορα τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (40-20, 12’). Η επιθετική λειτουργία παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, με τους Οικονομίδη, Μέγγο και Κατσιγιάννη να βρίσκουν λύσεις και να διαμορφώνουν διαφορές άνω των 30 πόντων (55-24, 18’). Ο Προμηθέας διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, με τον Μέγγο να ευστοχεί από την περιφέρεια στην εκπνοή της περιόδου, διαμορφώνοντας το 58-25, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη διαφορά μέχρι εκείνο το σημείο.

Ο Προμηθέας μπήκε εξίσου δυνατά και στο δεύτερο μέρος, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +35 (62-27, 23’) και διατηρώντας απόλυτο έλεγχο του ρυθμού. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 73-37, με την εικόνα της αναμέτρησης να παραμένει ίδια.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η διαφορά διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (76-41, 34’), με τον Προμηθέα να διαχειρίζεται με άνεση το προβάδισμά του μέχρι το τελικό 87-56.

Οι Πατρινοί πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του 53ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.

Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Ευφραιμίδης-Τούσης. Τα 10λεπτα: 20-35, 25-58 (ημ.), 37-73, 56-87.

ΑΕΚ (Καλογήρου): Ιωάννου 7 (1), Πουρνάρας 2, Κωνσταντίνου 9, Φύτρος 13 (1), Γκριτζάλης 2, Γεωργόπουλος 5 (1), Μπιλιώνης 11 (1), Κουτσούλας 1, Παπαθεοδώρου , Ντέτσικας 2, Τζελέπης 2, Βανδώρος 2.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντάγιος): Δίπλαρος 3, Κωσταρίδης 7 (1), Φωτεινάκης 7 (1), Πούλος 9 (1), Παπαδάτος 3 (1), Φαληδέας , Σκληρός 5, Μέγγος 11 (3), Οικονομίδης 26 (8), Βιτωράκης 2, Σταμούλος 6, Κατσιγιάννης 8.

