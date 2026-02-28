Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars

Ο Προμηθέας εξασφάλισε με εμφατικό τρόπο την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του Final 8 του Rising Stars, επικρατώντας με 113-67 της ΔΕΚΑ και «κλείνοντας» θέση στο ραντεβού τίτλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σε μια πρώτη περίοδο με γρήγορο ρυθμό και υψηλό σκορ, η ΔΕΚΑ μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε 8-2 στο 2’. Ο Προμηθέας αντέδρασε άμεσα, ισοφάρισε και πήρε κεφάλι στο σκορ με 11-10 στο 5’, ανεβάζοντας σταδιακά την ένταση στην άμυνά του. Με καλάθι του Κατσιγιάννη 2’39’’ πριν από τη λήξη της περιόδου, οι Πατρινοί προηγήθηκαν 22-14, χτίζοντας μια πρώτη διαφορά. Η ΔΕΚΑ απάντησε μειώνοντας στο φινάλε, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 27-24 υπέρ του Προμηθέα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας μπήκε αποφασισμένος και έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό της αναμέτρησης, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 38-26 στο 13’. Από τη στιγμή που το προβάδισμα έγινε διψήφιο, δεν κοίταξε ξανά πίσω. Με 12 αναπάντητους πόντους στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου, η ομάδα της Πάτρας εκτόξευσε τη διαφορά στους 23 πόντους και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 58-33. Ο Πούλος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο μέρος, μετρώντας 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το τέλος του ημιχρόνου, οι Πατρινοί συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και ανέβασαν τη διαφορά στους 30 πόντους (65-35, 22’), με τη μέγιστη τιμή της να φτάνει στο +32 (70-38, 23’). Η ομάδα του Ντάγιου διαχειριζόταν σωστά το προβάδισμα, διατηρώντας την ένταση σε άμυνα και επίθεση, και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 86-55. Το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί με την έναρξη της τέταρτης περιόδου. Ο Προμηθέας διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το φινάλε ,ανέβασε την διαφορά και πάνω από τους 40 (106-65, 38′), έφτασε σε άνετη επικράτηση και εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, διεκδικώντας τον τίτλο του Rising Stars.

Διαιτητές: Καλογερόπουλος, Ρώτας, Αλεξόπουλος.

Δεκάλεπτα: 24-27,35-58, 55-86, 67-113.

ΔΕΚΑ (Τάκης): Σπανός 8, Πέντζος, Βενετίδης 10 (2), Ζάχος 15 (2), Ιωαννίδης 6, Βόντας 2, Χαρτώνας 18 (4), Κανατσαρόπουλος, Σαμοντούροβ, Κωστούλας 6, Παναγιώτου 2.

Προμηθέας Πάτρας (Ντάγιος): Διπλάρος 4, Φωτεινάκης 10 (2), Πούλος 20 (2), Παπαδάτος 5 (1), Φαληδέας 5 (1), Μπαρλογιάννης, Σκληρός 12, Μέγγος 10 (2), Οικονομίδης 10 (2), Κουτσίδης 14, Σταμούλος 13, Κατσιγιάννης 10.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



