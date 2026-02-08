Ο Προμηθέας των πολλών απουσιών, υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό και «βλέπει» Περιστέρι

Παίζοντας χωρίς τέσσερις βασικότατους παίκτες στο ΣΕΦ (τους τραυματίες Μακ Κάλουμ, Γκρέι και Χάμοντς, αλλά και τον Καραγιαννίδη), ο Προμηθέας Βίκος Cola δεν θα μπορούσε να περιμένει πολλά πράγματα απέναντι στον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκα.

Το μυαλό όλων στο πατρινό συγκρότημα ήταν περισσότερο στραμμένο στο παιχνίδι-κλειδί με το Περιστέρι στις 14 Φεβρουαρίου, το οποίο έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα «must win game». Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, η ήττα με σκορ 102-87 κρίνεται ως απολύτως φυσιολογική, με τους «Προμηθείς» να κρατούν κάποια καλά στοιχεία που έδειξαν κυρίως στο β΄ ημίχρονο της αναμέτρησης με τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι 10 παίκτες από τη 12άδα του Προμηθέα ήταν κάτω των 24 ετών. Συγκεκριμένα οι Μπαζίνας, Πλώτας, Σταμούλος, Πούλος, Λάγιος, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος, Κόουλμαν και Χάρις είναι κάτω από την προαναφερθείσα ηλικία. Μάλιστα, οι Σταμούλος, Πούλος, Πρέκας και Κομνιανίδης αγωνίστηκαν χθες στη National League 1 με τον θυγατρικό Προμηθέα 2014 απέναντι στον Πανελευσινιακό.

Σε ό,τι αφορά, πάντως, τα σενάρια για ενίσχυση του Προμηθέα προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που έχουν προκύψει στο ρόστερ εξαιτίας των πολλών τραυματισμών, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πατρινή ΚΑΕ αναζητεί Αμερικανό περιφερειακό, χωρίς να αποκλείεται και δεύτερη προσθήκη.

«Είχαμε πάλι πολλές απουσίες. Είμαι υπερήφανος για την ανταγωνιστικότητα των παικτών μου, ειδικά στο β΄ ημίχρονο. Αυτή είναι η εικόνα που θέλω να βλέπω», δήλωσε ο Κούρο Σεγκούρα αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. «Ναι, ψάχνουμε στην αγορά για ενισχύσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό κάνουν και άλλες ομάδες. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να δουλέψω με τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου κι αν έρθει κάποιος ή κάποιοι παίκτες, θα είναι ευπρόσδεκτοι», πρόσθεσε ο Ισπανός προπονητής, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ενός λεπτού σιγή πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης στη μνήμη των 21 θυμάτων της Θύρας 7, αλλά και του Θανάση Σκουρτόπουλου, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Διαιτητές: Τσιμπούρης-Θεωνάς-Τσάνταλη. Τα 10λεπτα: 32-13, 57-38 (ημ.), 83-62, 102-87.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (14 ασίστ), Γουόρντ 6 (8 ασίστ), Ντόρσεϊ 9 (3/9 τρίποντα, 3 ασίστ), Πίτερς 24 (5/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χολ 15 (6/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Μπουρνελές 2, Βεζένκοβ 15 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 14 (2/3 τρίποντα, 7 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (3 ριμπάουντ), Τζόουνς 10 (4/5 δίποντα), Φουρνιέ 3 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 18 (6/11 τρίποντα, 3 ασίστ), Τάκερ 16 (3/6 τρίποντα), Κόουλμαν 18 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπέλο 6 (7 ριμπάουντ), Πλώτας 9 (5 κλεψίματα), Σταμούλος 3, Πούλος 2, Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος.

Τα ομαδικά στατιστικά:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 15/21 ελεύθερες βολές, 24/34 δίποντα, 13/30 τρίποντα, 34 ριμπάουντ (10 επιθετικά-24 αμυντικά), 40 ασίστ, 14 λάθη, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 5/7 ελεύθερες βολές, 20/40 δίποντα, 14/31 τρίποντα, 33 ριμπάουντ (13 επιθετικά-20 αμυντικά), 17 ασίστ, 17 λάθη, 10 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

