Ο Προμηθέας υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό, τώρα «τελικός» στη Χαϊδελβέργη – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Οταν παίζεις κόντρα στον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκα χωρίς τους βασικούς σου ψηλούς (τον μόνιμα τραυματία Πόλιπακ και τον Αντώνη Καραγιαννίδη που ανήκει στους Πειραιώτες), τότε μειώνονται αυτομάτως οι πιθανότητές σου για την έκπληξη. Στα παραπάνω προσθέστε και την απουσία του Ρομπ Γκρέι (γαστρεντερίτιδα) για να εξηγηθεί το τελικό 88-64 για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός, παρότι βρέθηκε στην Πάτρα αμέσως μετά το ταξίδι του στο Μιλάνο και την ήττα από την εκεί Αρμάνι, δεν έδειξε κουρασμένος και πήρε το προβάδισμα από την αρχή της αναμέτρησης. Οι «Προμηθείς» μείωσαν στο 18-23, εκεί, όμως, δέχθηκαν ένα μεγάλο σερί από τους αντιπάλους τους, οι οποίοι έφτασαν σε μια άνετη νίκη, καθώς από ένα σημείο κι έπειτα ο Γιώργος Λιμνιάτης είχε ρίξει στο παρκέ τους νεαρούς παίκτες του.

Ο Κένταλ Κόουλμαν, με εντυπωσιακό double-double σε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής (11 πόντοι, 5/7 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα σε 18:55) ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, ενώ έδωσαν μάχες και ο αρχηγός Νάσος Μπαζίνας και ο Νίκος Πλώτας.

Διαιτητές: Συμεωνίδης-Τσολάκος-Ζιώγας. Τα 10λεπτα: 12-19, 23-45 (ημ.), 46-68, 64-88.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 3 (1/6 σουτ), Κόουλμαν 11 (5/7 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Πλώτας 4 (4 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 9 (2/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μακούρα 6 (1/5 τρίποντα), Χάρις 9 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Μπαζίνας 9 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καπετάκης 2, Λάγιος 7 (2/5 δίποντα, 3/6 βολές, 8 ριμπάουντ), Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος 4 (1/7 σουτ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (2/2 βολές), Βεζένκοβ 18 (8/10 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόρσεϊ 12 (4/7 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 7 (3/4 δίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 12 λεπτά), Φουρνιέ (0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, 2 ασίστ, 3 λάθη σε 11:28), Γουόρντ 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λαρεντζάκης 3 (1 τρίποντο, 4 κλεψίματα), Λι 15 (6/6 δίποντα, 3/3 βολές, 7 ασίστ), Παπανικολάου 2 (4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πίτερς 14 (4/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 10 (5/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 11/16 ελεύθερες βολές, 19/39 δίποντα, 5/27 τρίποντα, 35 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 12 επιθετικά), 11 ασίστ, 14 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 21 φάουλ, 20 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 11/16 ελεύθερες βολές, 28/37 δίποντα, 7/25 τρίποντα, 39 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 8 επιθετικά), 31 ασίστ, 14 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 22 λάθη, 19 φάουλ.

Επίσης: 25-31 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 32-54 οι πόντοι στη ρακέτα, 4-6 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ), 23-28 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 31-49 οι πόντοι από τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων.

Ο Γιώργος Λιμνιάτης δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την επικράτησή του. Σε κανένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού δεν προσεγγίσαμε την αναμέτρηση με τον τρόπο που θέλαμε στο κομμάτι της συγκέντρωσης. Στο α΄ ημίχρονο κάναμε πολλά λάθη που έδωσαν στους αντιπάλους μας το δικαίωμα να τρέξουν. Η αλήθεια είναι ότι παίξαμε με ενέργεια, αλλά χωρίς σκέψη και συγκεντρωμένα. Οταν είδαμε ότι το παιχνίδι πήρε αυτήν τη ροπή, αποφασίσαμε να κάνουμε διαχείριση και να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες μας, καθώς μπροστά μας έχουμε ένα κομβικό παιχνίδι την Τρίτη στη Γερμανία. Αυτό που προσωπικά δεν μου άρεσε είναι ότι αποδεχθήκαμε τη μοίρα του παιχνιδιού. Ακόμη και όταν η διαφορά στο β΄ ημίχρονο μειώθηκε στους 14 πόντους και μπροστά μας είχαμε 16 αγωνιστικά λεπτά, δεν πιστέψαμε ποτέ ότι μπορούσαμε να επιστρέψουμε στον αγώνα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στη Ρόδο και τον τρόπο που παίξαμε για το Super Cup. Το ξεχνάμε, τελείωσε, προχωράμε και βλέπουμε το σημαντικό παιχνίδι με τη Χαϊδελβέργη, με στόχο το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε στην επόμενη φάση του BCL. Δεν έχουμε χρόνο για συναισθήματα. Επιβάλλεται να διαγράψουμε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Παίζαμε με μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης που προερχόταν από ήττα στο Μιλάνο και ήταν αναμενόμενο να βγάλει αντίδραση. Ο Ολυμπιακός προσεγγίζει με σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια. Εμείς έπρεπε να δείξουμε καλύτερη εικόνα. Η Χαϊδελβέργη έχει αρκετές ήττες και στο γερμανικό πρωτάθλημα και στο BCL, όμως μην ξεχνάτε ότι στην έδρα της κέρδισε τη Ρίτας Βίλνιους. Εχει αθλητικότητα και μέγεθος κι αυτά είναι τα δυνατά της στοιχεία κυρίως στον αμυντικό τομέα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις των προπονητών μετά το τέλος της αναμέτρησης

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους οπαδούς του Ολυμπιακού για τη στήριξη, ενώ έκανε αναφορά στα πολλά λάθη της ομάδας του, τα οποία απέδωσε, βέβαια, στην κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. «Ο Προμηθέας είναι πάντα μια σοβαρή ομάδα, πρώτη στα κλεψίματα στο πρωτάθλημα. Δεν με ευχαριστούν τα πολλά λάθη που κάναμε. Τα λάθη που κάναμε ήταν προϊόντα της καλής άμυνας της αντίπαλης ομάδας, αλλά και έλλειψης συγκέντρωσης. Οταν κυκλοφορούμε τη μπάλα, είμαστε πολύ συμπαγείς. Καλή επιτυχία στον Προμηθέα στο κρίσιμο παιχνίδι της Τρίτης», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη θα ετοιμαστεί για το αυριανό ταξίδι στη Γερμανία, εκεί όπου την Τρίτη θα παίξει με τη Χαϊδελβέργη για την 5η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου του BCL, σε έναν αγώνα που έχει τον χαρακτήρα τελικού για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι την επόμενη (8η) αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Προμηθέας θα παίξει με τον Αρη στη Θεσσαλονίκη (22/11 στις 18:15), ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι (23/11 στις 16:00).

Το σημερινό παιχνίδι παρακολούθησε και ο Αχαιός υφυπουργός; Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας.

