Ο προπονητής της Εθνικής Ιαπωνίας στην Πάτρα
Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ομάδας πόλο της Ιαπωνίας Shota Hazui θα παρακολουθήσει αύριο το παιχνίδι ΝΕΠ-Αλιμος.
Shota Hazui. Ο προπονητής της Εθνικής ομάδα πόλο Γυναικών της Ιαπωνίας βρίσκεται στην Πάτρα. Και θα παραμείνει στην πόλη μας για να παρακολουθήσει αύριο (19.30) το παιχνίδι ΝΕΠ-Αλιμος για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο. Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι στη ΝΕΠ αγωνίζονται δυο διεθνείς Γιαπωνέζες πολίστριες, η Χικάρου Σιτάρα και η Φούκα Νισιγιάμα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News