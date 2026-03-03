Ο προπονητής της Εθνικής Ιαπωνίας στην Πάτρα

Shota Hazui. Ο προπονητής της Εθνικής ομάδα πόλο Γυναικών της Ιαπωνίας βρίσκεται στην Πάτρα. Και θα παραμείνει στην πόλη μας για να παρακολουθήσει αύριο (19.30) το παιχνίδι ΝΕΠ-Αλιμος για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο. Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι στη ΝΕΠ αγωνίζονται δυο διεθνείς Γιαπωνέζες πολίστριες, η Χικάρου Σιτάρα και η Φούκα Νισιγιάμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



