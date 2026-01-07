Ο πρώτος αγώνας με live περιγραφή με ΑΙ

Ο τελικός του Trophée des Champions 2026 ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μαρσέιγ, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στο Κουβέιτ (σέντρα στις 20.00 ώρα Ελλάδος), δεν θα είναι απλώς ένα ακόμα ντέρμπι γοήτρου. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος ευρωπαϊκός ποδοσφαιρικός αγώνας που μεταδίδεται με ζωντανό σχολιασμό μεταφρασμένο από τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετάδοση του γαλλικού Σούπερ Καπ θα γίνει μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Ligue 1+, με τους Ιταλούς συνδρομητές να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα με ιταλικό σχολιασμό σε πραγματικό χρόνο, βασισμένο στο αρχικό γαλλικό feed. Μια επιλογή που από μόνη της δείχνει πως το ματς λειτουργεί ως κάτι πολύ περισσότερο από αγωνιστικό γεγονός.

Η επιλογή της ιταλικής αγοράς μόνο τυχαία δεν είναι. Το Ligue 1+ είναι διαθέσιμο στην Ιταλία από τον Σεπτέμβριο του 2025, σε μια προσπάθεια της γαλλικής λίγκας να πατήσει πόδι εκτός συνόρων, μετά την αποτυχία εξασφάλισης νέου εγχώριου τηλεοπτικού συμβολαίου. Το μοντέλο είναι καθαρό DTC, χαμηλού κόστους, με στόχο τη γρήγορη διείσδυση και τη μέτρηση αντιδράσεων σε πραγματικό χρόνο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο υπερτελικός ΠΣΖ – Μαρσέιγ λειτουργεί ως πιλοτικό τεστ υψηλής δυσκολίας. Δεν πρόκειται για ένα αδιάφορο ματς ή για περιφερειακή διοργάνωση, αλλά για το πιο φορτισμένο ζευγάρι του γαλλικού ποδοσφαίρου, σε ουδέτερο έδαφος και μπροστά σε διεθνές κοινό.

Τη μετάφραση και τη φωνητική απόδοση αναλαμβάνει η Camb.AI, εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, η οποία δεν περιορίζεται σε απλή απόδοση λέξεων. Η τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να αναπαράγει και τον τόνο, τον ρυθμό και τη χροιά των Γάλλων σχολιαστών, συγκεκριμένα των Σαβιέ Ντομέρζ και Μπενουά Σεϊρού, δημιουργώντας μια εμπειρία όσο το δυνατόν πιο κοντά σε ανθρώπινη περιγραφή.

Οι συνδρομητές θα έχουν πάντα τη δυνατότητα να επιλέξουν τον αυθεντικό γαλλικό σχολιασμό. Η LFP δεν κρύβει ότι πρόκειται για δοκιμή. Αν το πείραμα πετύχει και γίνει αποδεκτό από το κοινό, το μοντέλο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα παιχνίδια και αγορές.

Η Camb.AI έχει ήδη δοκιμάσει τις δυνατότητές της σε αθλητικό περιβάλλον. Το 2024 συνεργάστηκε με τη Major League Soccer των ΗΠΑ, μεταφράζοντας αγώνα αναπτυξιακής λίγκας σε τέσσερις γλώσσες ταυτόχρονα. Τότε, το MLS μίλησε για την πρώτη live αθλητική μετάδοση πολλαπλών γλωσσών με χρήση AI.

Η διαφορά τώρα είναι προφανής. Από ένα πείραμα χαμηλού ρίσκου, περνάμε σε ευρωπαϊκή βιτρίνα, με μεγάλα brands, εμπορικό βάρος και κοινό που δεν συγχωρεί εύκολα την προχειρότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπαίνει στο γαλλικό ποδόσφαιρο από περιέργεια ή τεχνολογικό ενθουσιασμό. Μπαίνει από ανάγκη. Η Ligue 1 ψάχνει τρόπους να επιβιώσει, να μειώσει κόστος και να μιλήσει σε περισσότερες γλώσσες, χωρίς να στήσει δεκάδες ομάδες παραγωγής. Αν ο AI σχολιασμός σταθεί αξιοπρεπώς σε ένα τόσο σπουδαίο ματς τότε το παιχνίδι αλλάζει. Αν όχι, το κοινό θα το καταλάβει αμέσως. Και σε αυτή την περίπτωση, το μικρόφωνο θα επιστρέψει γρήγορα στα ανθρώπινα χέρια.

Πηγή: sdna.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



