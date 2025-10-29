Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 αναδεικνύει το έλλειμμα ηγεσίας της

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί ο προϋπολογισμός του 2026 να ενισχύσει τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ σε αβέβαιους καιρούς και να αναβαθμίσει την έρευνα, την ανταγωνιστικότητα και την άμυνα.

Το Κοινοβούλιο έχει ορίσει το συνολικό ύψος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το 2026 (δεσμευτικές υποσχέσεις πληρωμής το ίδιο έτος ή αργότερα) στα 193,9 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 597,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής.

Οι ευρωβουλευτές καθόρισαν το συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών (πραγματικές πληρωμές προς δικαιούχους) στα 192,6 δισ. ευρώ.

Το Κοινοβούλιο τονίζει εκ νέου ότι, εν μέσω παγκόσμιας αστάθειας, απειλών κατά της ασφάλειας, αυξανόμενου προστατευτισμού και επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ χρειάζεται έναν ισχυρό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις επενδύσεις για τη στήριξη των ανθρώπων και των προτεραιοτήτων τους.

Οι ευρωβουλευτές αποκαθιστούν την αρχική πρόταση της Επιτροπής για 1,3 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για βασικά προγράμματα που οι κυβερνήσεις της ΕΕ είχαν περικόψει.

Τέλος, επικρίνουν το Συμβούλιο για αυτές τις μειώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις αγνοούν πραγματικές ανάγκες και βλάπτουν βασικά προγράμματα όπως το Erasmus+ και το EU4Health.

Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να αυξηθούν τα κονδύλια για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» κατά 60 εκατ. ευρώ και για τα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας κατά 80 εκατ. ευρώ, προκειμένου να τονωθούν η ανταγωνιστικότητα, η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι διασυνοριακές υποδομές.

Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των τιμών των τροφίμων και την ανάγκη για επισιτιστική ασφάλεια, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν αυξημένη στήριξη για τους νέους γεωργούς (επιπλέον 23 εκατ. ευρώ).

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να προσθέσει 30 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας για τη βελτίωση του συντονισμού και της αντιμετώπισης καταστροφών υπό το πρίσμα της αυξανόμενης συχνότητας των φυσικών καταστροφών.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική κινητικότητα θα πρέπει να λάβει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 35 εκατ. ευρώ, καθώς διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ.

Το συνοδευτικό ψήφισμα, εγκρίθηκε με 384 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 58 αποχές, συνοψίζει τη θέση του Κοινοβουλίου.

«Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί ζωτικής σημασίας επενδυτικό εργαλείο για μια ισχυρότερη Ευρώπη, ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις των πολιτών για ασφάλεια, ενότητα και αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί έναν προϋπολογισμό για το 2026 που θα στηρίζει την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και τους γεωργούς, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτική προστασία και ασφάλεια. Απορρίπτει τις αδικαιολόγητες περικοπές του Συμβουλίου και ζητεί στοχευμένες αυξήσεις για την επίτευξη ευημερίας και αλληλεγγύης σε ολόκληρη την ΕΕ», δήλωσε ο γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2026 ,κ.Andrzei Halicki(ΕΛΚ, Πολωνία).

«Η κοινή μας προσέγγιση αντικατοπτρίζει τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Αντιμέτωποι με γεωπολιτικές προκλήσεις όπως η κυβερνοασφάλεια, πρέπει να εξοπλίσουμε τα θεσμικά μας όργανα με επαρκείς πόρους και προσωπικό για την κάλυψη των αυξανόμενων ευθυνών τους. Το εύλογο, στοχευμένο σχέδιό μας διασφαλίζει αποτελεσματικά, ασφαλή και ανθεκτικά θεσμικά όργανα της ΕΕ που εξυπηρετούν και προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες και τα κράτη-μέλη», δήλωσε ο εισηγητής των άλλων τμημάτων, κ. Nemec (Σοσιαλιστές, Σλοβενία).

Με την ψηφοφορία στην ολομέλεια ξεκινούν τρεις εβδομάδες διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε τη θέση του τον Σεπτέμβριο, για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους πριν από το τέλος του τρέχοντος.

Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου.

Πάνω από το 93 % του προϋπολογισμού της ΕΕ διατίθεται απευθείας σε προγράμματα της ΕΕ που στηρίζουν ανθρώπους και έργα σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ μέρος των επενδύσεων διοχετεύεται επίσης σε χώρες εταίρους εκτός της ΕΕ.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος εξυπηρετεί 27 χώρες και 450 εκατομμύρια Ευρωπαίους, είναι σχετικά μικρός – κατά μέσο όρο 160-200 δισ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2021-27.

Το μέγεθος αυτό είναι συγκρίσιμο με τον εθνικό προϋπολογισμό της Πολωνίας, ο οποίος εξυπηρετεί 39 εκατομμύρια ανθρώπους, ή το ισοδύναμο του 30% του προϋπολογισμού της Γερμανίας, ο οποίος εξυπηρετεί 84 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Ευρώπη καλείται να ανασυνταχθεί άμεσα για να προλάβει δυσάρεστες εκπλήξεις από την πλευρά των πολιτών.

*Ο Κων/νος Σ. Μαργαρίτης είναι Δημοσιογράφος

