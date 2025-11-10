Ο σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα σε περίπτωση πολέμου στην πλατφόρμα mysafetyplan.gov.gr

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mysafetyplan.gov.gr, καταγράφονται τα σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού σε κάθε περιοχή

10 Νοέ. 2025 18:00
Στοιχεία σχετικά με τους χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια, με σκοπό την προστασία του άμαχου πληθυσμού σε περίπτωση πολέμου ή άλλης μεγάλης κρίσης, διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος. Οπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, σε όλη τη χώρα έχουν χαρακτηριστεί 2.892 καταφύγια, συνολικής χωρητικότητας 1.981.514 ατόμων, αριθμός που μπορεί να αυξηθεί έως και 30% εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι η διαδικασία εντοπισμού και χαρακτηρισμού καταφυγίων είναι διαρκής. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται, με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, Επιτροπές τριετούς θητείας με αντικείμενο την ανεύρεση και επισήμανση νέων κατάλληλων χώρων. Οι καταστάσεις που προκύπτουν αποστέλλονται στην Υπηρεσία Παλλαϊκής Αμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ), η οποία έχει τον γενικό συντονισμό του σχεδίου σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα mysafetyplan.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τα σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού στην περιοχή τους.

Ειδικότερα για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, ο χάρτης που εμφανίζεται στην εφαρμογή παρουσιάζει μόνο υπαίθριους χώρους συγκέντρωσης και όχι τα πραγματικά καταφύγια. Τα καταφύγια που έχουν επιλεγεί από την υπηρεσία ΠΑΜ -ΠΣΕΑ για χρήση σε περίπτωση πολέμου δεν είναι δημόσια γνωστά, καθώς τα στοιχεία τους είναι διαβαθμισμένα ως απόρρητα. Η δημοσιοποίησή τους θεωρείται ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, αφού πρόκειται για κρίσιμες υποδομές που πρέπει να παραμείνουν προστατευμένες. Στην Πάτρα, για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 71 τέτοιοι χώροι, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μόνο σε περίπτωση πολεμικής απειλής ή γενικευμένης επιστράτευσης.

Η ύπαρξη αυτού του δικτύου καταφυγίων και υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής προστασίας και εθνικής άμυνας της χώρας. Παρότι οι περισσότεροι πολίτες δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για τη θέση ή τη λειτουργία των καταφυγίων, το κράτος διατηρεί ενεργό σχεδιασμό ετοιμότητας, ώστε σε κάθε κρίσιμη στιγμή να μπορεί να εξασφαλιστεί η προστασία και η επιβίωση του άμαχου πληθυσμού.

Το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Αμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) έχει αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ασχολείται με τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των ενεργειών όλων των υπηρεσιών σε θέματα πολιτικής κινητοποίησης και πολιτικής άμυνας. Μεριμνά για την εκπαίδευση, τη συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας και την έκδοση ατομικών προσκλήσεων σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης. Στην Περιφέρεια λειτουργούν τρία τοπικά γραφεία ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: στην Αχαΐα με έδρα την Πάτρα, στην Αιτωλοακαρνανία με έδρα το Μεσολόγγι και στην Ηλεία με έδρα τον Πύργο.

