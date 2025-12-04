Ο Κούρο Σεγκούρα έπιασε δουλειά στον Προμηθέα – Φωτογραφίες

Η άφιξη του Κούρο Σεγκούρα στην Πάτρα είναι, πλέον, γεγονός. Αφού τακτοποιήθηκε το ζήτημα με την πτήση που θα τον έφερνε από την (έκρυθμη κατάσταση στη) Βενεζουέλα, «πέταξε» για την Ελλάδα και προσγειώθηκε στην Αθήνα, από όπου πήρε τον δρόμο για την Πάτρα. Μάλιστα, ο Ισπανός προπονητής πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, μαζί με το νέο μέλος του σταφ Μάριο Μπατή, αλλά και τους καινούργιους τους συνεργάτες.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα από την πρώτη προπόνηση στον Προμηθέα Βίκος Cola με τον Κούρο Σεγκούρα.

