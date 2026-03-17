Ο Σον Πεν πήγε στην Ουκρανία αντί για τα Οσκαρ

Με μία ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες ότι ο Σον Πεν δεν πήγε την Κυριακή στα Όσκαρ, προκειμένου να ταξιδέψει στην Ουκρανία.

Ο χολιγουντιανός σταρ έφτασε χθες στο Κίεβο και είχε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Ζελένσκι δημοσιοποίησε μία φωτογραφία με την λεζάντα: «Σον, χάρη σε σας, ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι αληθινός φίλος της Ουκρανίας. Σταθήκατε στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα του πολέμου. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Και ξέρουμε ότι θα συνεχίσετε να στέκεστε στο πλευρό της χώρας και του λαού μας».

Παράλληλα, ο κρατικός σιδηροδρομικός φορέας της Ουκρανίας δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με τον Πεν να βγαίνει από το τρένο χθες το πρωί, λέγοντας ότι κράτησε το ταξίδι του μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. «Τώρα μπορούμε να το πούμε επίσημα: Ο Σον Πεν επέλεξε την Ουκρανία αντί για τα Όσκαρ!», ανέφερε στη σελίδα του στο Facebook.

