Ο Σον Πεν πήγε στην Ουκρανία αντί για τα Οσκαρ

Ο χολιγουντιανός σταρ έφτασε χθες στο Κίεβο και είχε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Σον Πεν πήγε στην Ουκρανία αντί για τα Οσκαρ
17 Μαρ. 2026 11:27
Με μία ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες ότι ο Σον Πεν δεν πήγε την Κυριακή στα Όσκαρ, προκειμένου να ταξιδέψει στην Ουκρανία.

Ο χολιγουντιανός σταρ έφτασε χθες στο Κίεβο και είχε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Ζελένσκι δημοσιοποίησε μία φωτογραφία με την λεζάντα: «Σον, χάρη σε σας, ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι αληθινός φίλος της Ουκρανίας. Σταθήκατε στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα του πολέμου. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Και ξέρουμε ότι θα συνεχίσετε να στέκεστε στο πλευρό της χώρας και του λαού μας».

Παράλληλα, ο κρατικός σιδηροδρομικός φορέας της Ουκρανίας δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με τον Πεν να βγαίνει από το τρένο χθες το πρωί, λέγοντας ότι κράτησε το ταξίδι του μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. «Τώρα μπορούμε να το πούμε επίσημα: Ο Σον Πεν επέλεξε την Ουκρανία αντί για τα Όσκαρ!», ανέφερε στη σελίδα του στο Facebook.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:07 Ανδρέας Κατσανιώτης : Ερώτηση προς Κ. Κυρανάκη για την αναστολή και την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων
14:04 Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
