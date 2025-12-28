Ο σταρ της Μπέτις, Ίσκο, χάνει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το Europa League

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέτις θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου και αυτό αναγκαστικά θέτει εκτός τον Ίσκο, που τη φετινή χρονιά έχει καταφέρει να αγωνιστεί σε μόλις δύο παιχνίδια ως αλλαγή, με συνολικά 39 λεπτά συμμετοχής.

28 Δεκ. 2025 13:42
Pelop News

Ο Ίσκο θα χρειαστεί να κάνει αρθροσκόπηση και αυτό σημαίνει ότι θα είναι εκτός από την αναμέτρηση της Μπέτις με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική του Europa League.

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέτις θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου και αυτό αναγκαστικά θέτει εκτός τον Ίσκο, που τη φετινή χρονιά έχει καταφέρει να αγωνιστεί σε μόλις δύο παιχνίδια ως αλλαγή, με συνολικά 39 λεπτά συμμετοχής.

Ο τελευταίος τραυματισμός του προέκυψε κόντρα στην Ουτρέχτη στη νίκη της Μπέτις με 2-1 (27/11/25), όταν είχε συγκρουστεί με τον Σοφιάν Άμραμπατ, και όπως φαίνεται μετά από ένα μήνα δεν είχε βελτιωθεί η κατάστασή του, αναγκάζοντάς τον να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Μετά την τρομερή περσινή σεζόν του άλλοτε παίκτη της Ρεάλ, που σε 33 παιχνίδια είχε 12 γκολ και 11 ασίστ, οι τραυματισμοί τον έχουν κρατήσει ουσιαστικά εκτός γηπέδων για όλη την τρέχουσα σεζόν.

