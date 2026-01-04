Ο Στέφανος Καραβίδας ρίχνει «βόμβα» για πιθανή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Εντονο προβληματισμό προκαλεί η ανάρτηση που έκανε ο απόστρατος ιπτάμενος επισμηναγός, υποψήφιος Δρ. Γεωπολιτικής και Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ Στέφανος Καραβίδας (τακτικός αρθρογράφος και συνεργάτης της «Πελοποννήσου»).

«Τα όσα ντροπιαστικά διαδραματίζονται στο ελληνικό FIR, είναι ένα δείγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν το Κράτος στηρίζει τη λειτουργία του σε παρόχους και υπεργολάβους.

Πέραν αυτού, είναι γνωστή η μεθόδευση για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα η σημερινή κρατική υπηρεσία να απαξιωθεί.

Υπό αυτό το πρίσμα, το ανοσιούργημα (πολυνομοσχέδιο) Δένδια, που στοχοποιεί τους εξ Υπαξιωματικών Συναδέλφους, οδηγώντας στην απαξίωση τους, στόχο έχει την παράδοση της τεχνικής υποστήριξης των μέσων των ΕΔ, σε ιδιώτες.

Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί στην πρώτη στραβή… Θα ψάχνεται το ΥΠΕΘΑ κατά τον ίδιο τρόπο που ψάχνεται το Υπουργείο Μεταφορών»!

