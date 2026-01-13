Ο Στιβ Γουίτκοφ είχε μυστική συνάντηση με τον Ρεζά Παχλαβί, τον εξόριστο γιο του σάχη του Ιράν

Προσπαθεί να τοποθετηθεί ως μεταβατικός ηγέτης σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος, ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Ιρανών

Ο Στιβ Γουίτκοφ είχε μυστική συνάντηση με τον Ρεζά Παχλαβί, τον εξόριστο γιο του σάχη του Ιράν
13 Ιαν. 2026 21:31
Pelop News

Ενώ στο Ιράν εντείνονται οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος, με εκατοντάδες αν όχι και χιλιάδες νεκρούς, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε μυστική συνάντηση με τον εξόριστο γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν.

Ιράν: Στα άκρα το καθεστώς, απειλεί με θάνατο τους διαδηλωτές, μπορεί να έχουν φτάσει έως και 20.000 οι νεκροί της αιματηρής καταστολής

Ο Γουίτκοφ και ο Ρεζά Παχλαβί συζήτησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο για τις ταραχές αποκαλύπτει το Axios.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων εδώ και 15 ημέρες.

Ο Παχλάβι προσπαθεί να τοποθετηθεί ως μεταβατικός ηγέτης σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος, ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Ιρανών.

Νωρίτερα σήμερα Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του κάλεσε τον ιρανικό λαό «να συνεχίσει τις διαμαρτυρίες» και να «καταλάβει κυβερνητικές υπηρεσίες», ενώ τόνισε ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο Παχλαβί είναι γιος του Σάχη που ανατράπηκε κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Σήμερα ηγείται αντιπολιτευτικής ομάδας με έδρα τις ΗΠΑ. Με το ξέσπασμα των ταραχών έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του στα μέσα ενημέρωσης καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει για να υποστηρίξει τις διαμαρτυρίες.

Παρά ταύτα, όπως σημειώνει το Axios, όταν ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θεωρούσε τον Παχλαβί σημαντικό πολιτικό παράγοντα. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωνε πάντως ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξεπλάγη από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια πολλών διαδηλώσεων οι διαδηλωτές φώναζαν το όνομα του εξόριστου Παχλαβί.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους διαδηλωτές γεννήθηκαν μετά την επανάσταση του 1979 και νοσταλγούν μια εποχή που δεν έζησαν ποτέ, όταν η οικονομία της χώρας βρισκόταν σε ανάπτυξη, υπήρχε κοινωνική ελευθερία και η χώρα απολάμβανε θετική διεθνή εικόνα. Ο Παχλάβι είναι ο ηγέτης που για πολλούς Ιρανούς ενσαρκώνει καλύτερα αυτόν τον πατριωτισμό και αυτή την προοδευτική νοσταλγία για να κάνει το Ιράν ξανά μεγάλο», δήλωσε στο Axios αναλυτής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Λοιμώξεις και αναπνευστικό: Προσοχή, τι αποκαλύπτει το χρώμα των φλεμάτων
23:21 «Τον απέλυσαν εξαιτίας μερικών κακομαθημένων παιδιών» Νουρμαγκομέντοφ υπέρ Τσάμπι
22:55 Αρνήθηκαν Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον να καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Επστάιν
22:45 Σύλληψη «γκουρού» που «τσέπωσε» 33.500 ευρώ, καθώς υπόσχονταν ότι το Μάλι θα πάρει το Κόπα Άφρικα
22:35 Νεκρός 13χρονος σκιέρ που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στην Αυστρία
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:24 Χούλιο Ιγκλέσιας: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση
22:17 Αποκαλύψεις με νέα δεδομένα και βίντεο από τις κινήσεις της Λόρας στην Αθήνα
22:12 Σωματείο Εργαζομένων ΣΕΦ: Καταγγελία για υποστελέχωση και κίνδυνο για τους φιλάθλους
22:01 Ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια που χτυπήθηκαν από drones στη Μαύρη Θάλασσα
21:51 Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο στο Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας, ΒΙΝΤΕΟ
21:39 Αγρότες: Αυτοί οι δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι μετά και τις συνομιλίες στο Μαξίμου, ΒΙΝΤΕΟ
21:31 Ο Στιβ Γουίτκοφ είχε μυστική συνάντηση με τον Ρεζά Παχλαβί, τον εξόριστο γιο του σάχη του Ιράν
21:21 Πέθανε η εμβληματική τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη, ΒΙΝΤΕΟ
21:11 Πανελλαδική μπλόκου Νίκαιας: Προτείνει κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Τρομερή ολική ανατροπή από τον Ολυμπιακό!
20:51 «Έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης πολιτικής ιστορίας», ο Γεωργιάδης για Novartis
20:40 «Να δώσουμε τη μάχη για να δικαιωθούν τα παιδιά μας, όχι για ένα κόμμα», η μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντια για την Καρυστιανού
20:26 Κωστής Χατζηδάκης: Έρχονται βελτιώσεις για τους αγρότες στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο αγροτικό ρεύμα
20:10 Ιράν: Στα άκρα το καθεστώς, απειλεί με θάνατο τους διαδηλωτές, μπορεί να έχουν φτάσει έως και 20.000 οι νεκροί της αιματηρής καταστολής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ