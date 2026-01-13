Ο Στιβ Γουίτκοφ είχε μυστική συνάντηση με τον Ρεζά Παχλαβί, τον εξόριστο γιο του σάχη του Ιράν

Ενώ στο Ιράν εντείνονται οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος, με εκατοντάδες αν όχι και χιλιάδες νεκρούς, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε μυστική συνάντηση με τον εξόριστο γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν.

Ιράν: Στα άκρα το καθεστώς, απειλεί με θάνατο τους διαδηλωτές, μπορεί να έχουν φτάσει έως και 20.000 οι νεκροί της αιματηρής καταστολής

Ο Γουίτκοφ και ο Ρεζά Παχλαβί συζήτησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο για τις ταραχές αποκαλύπτει το Axios.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων εδώ και 15 ημέρες.

Ο Παχλάβι προσπαθεί να τοποθετηθεί ως μεταβατικός ηγέτης σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος, ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Ιρανών.

Νωρίτερα σήμερα Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του κάλεσε τον ιρανικό λαό «να συνεχίσει τις διαμαρτυρίες» και να «καταλάβει κυβερνητικές υπηρεσίες», ενώ τόνισε ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο Παχλαβί είναι γιος του Σάχη που ανατράπηκε κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Σήμερα ηγείται αντιπολιτευτικής ομάδας με έδρα τις ΗΠΑ. Με το ξέσπασμα των ταραχών έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του στα μέσα ενημέρωσης καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει για να υποστηρίξει τις διαμαρτυρίες.

Παρά ταύτα, όπως σημειώνει το Axios, όταν ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θεωρούσε τον Παχλαβί σημαντικό πολιτικό παράγοντα. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωνε πάντως ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξεπλάγη από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια πολλών διαδηλώσεων οι διαδηλωτές φώναζαν το όνομα του εξόριστου Παχλαβί.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους διαδηλωτές γεννήθηκαν μετά την επανάσταση του 1979 και νοσταλγούν μια εποχή που δεν έζησαν ποτέ, όταν η οικονομία της χώρας βρισκόταν σε ανάπτυξη, υπήρχε κοινωνική ελευθερία και η χώρα απολάμβανε θετική διεθνή εικόνα. Ο Παχλάβι είναι ο ηγέτης που για πολλούς Ιρανούς ενσαρκώνει καλύτερα αυτόν τον πατριωτισμό και αυτή την προοδευτική νοσταλγία για να κάνει το Ιράν ξανά μεγάλο», δήλωσε στο Axios αναλυτής.

