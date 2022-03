O Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ με 40.000 στρατιώτες

Το ΝΑΤΟ συμφώνησε για περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις του Γενς Στόλτενμπεργκ μετά το τέλος των συνομιλιών στις Βρυξέλλες

«Ενεργοποιήσαμε τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, αναπτύξαμε στοιχεία της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ και τοποθετούμε 40.000 στρατιώτες στην ανατολική μας πλευρά», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας στο πέρας της Συνόδου της συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

«Ο λαός της Ουκρανίας έχει δείξει θάρρος και αποφασιστικότητα παλεύοντας για την ελευθερία και το μέλλον του. Τους στηρίζουμε» επισήμανε, ανακοινώνοντας περαιτέρω ενίσχυση του Κιέβου με εξοπλισμό προστασίας από χημικά και βιολογικά όπλα, αλλά και αντιπυραυλικά συστήματα για αναχαίτιση των ρωσικών επιθέσεων από αέρα και θάλασσα.

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε, παράλληλα, πως τέσσερις νέες ομάδες μάχης θα σταλούν στη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να επιβάλλουμε συνέπειες στη Ρωσία για να επέλθει το τέλος αυτού του βάναυσου πολέμου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Κάλεσε, τέλος, την Κίνα να σταματήσει να διαδίδει «κατάφωρα ψέματα» σχετικά με την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και να ανταποκριθεί στις «ευθύνες» της ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

