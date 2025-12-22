Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς επέστρεψε στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου
Ήταν προπονητής της την τετραετία 2012-2016 και κατέκτησε μαζί της το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της στη Γερμανία, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τους πάγκους της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Σερβία
Επιστροφή στο παρελθόν και νέα “σελίδα” για την Μπάγερν Μονάχου, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να ανακοινώνεται ως ο νέος προπονητής της ομάδας και να διαδέχεται στον πάγκο της τον Γκόρντον Χέρμπερτ, μετά το κακό ξεκίνημα των “Βαυαρών” στη φετινή Euroleague.
Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ήταν προπονητής της Μπάγερν Μονάχου την τετραετία 2012-2016 και κατέκτησε μαζί της το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της στη Γερμανία, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τους πάγκους της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Σερβίας.
Ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει έτσι, με τον αθλητικό διευθυντή της Μπάγερν, Ντράγκαν Τάρλατς να σχολιάζει σχετικά τα εξής: «Ο Σβέτισλαβ γνωρίζει το Μόναχο, γνωρίζει την Μπάγερν και τα δύο πρωταθλήματα. Μερικοί από εμάς τον γνωρίζουμε πολύ καλά επίσης, επομένως η περίοδος προσαρμογής του θα είναι σύντομη. Αυτό, εκτός από την τεράστια εμπειρία του, μας δίνει μια καλή αίσθηση για αυτήν την απόφαση».
Ο Πέσιτς αναμένεται πλέον να κάνει ντεμπούτο στη Euroleague ως προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, στο επόμενο παιχνίδι της γερμανικής ομάδας κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.
