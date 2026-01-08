Ο συνθέτης Dritan Hasbiu μιλάει στην «Π»: «Φύσηξε άγγελος καιρός» – Συνάντηση ποίησης και μουσικής στο «Μηχανουργείο»

Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά, πλημμυρισμένη από στίχους και μελωδίες, όπου η ποίηση θα συναντήσει το τραγούδι, διοργανώνεται στον Πολυχώρο «Μηχανουργείο» (Ευμήλου 2-4) το Σάββατο 10 Ιανουαρίου (ώρα 20:30).

Η εκδήλωση, με τίτλο «Φύσηξε άγγελος καιρός», αποτελεί πρωτοβουλία του Πολυχώρου «Μηχανουργείο» και δίνει στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει τραγούδια από μελοποιημένα ποιήματα, κυρίως πατρινών δημιουργών.

Τη μελοποίηση και ενορχήστρωση υπογράφει ο Dritan Hasbiu, στο πιάνο θα βρίσκεται η Elena Fedko, ενώ στο τσέλο ο Nikolai Komissarov. Θα ερμηνεύσουν οι Βασιλική Κεφάλα και Χρύσα Παναγιωτοπούλου.

Tα ποιήματα που θα παρουσιαστούν ανήκουν στους Σοφία Ελευθερίου, Φώτη Ρούμπο, Αλέξανδρο Φωσταίνη, Θεόδωρο Σίδερη, Σπύρο Λ. Βρεττό, Κώστα Αθανασόπουλο, Γιάννη Αλεξανδρόπουλο, Λούλα Μάρδα, Γαλάτεια Ι. Βέρρα, Γιάννη Ζαρκάδη, Διονύση Καρατζά, Μαρία Κατσάμπα, Κωστή Παλαμά, καθώς και στους Νίκο Εγγονόπουλο και Γιάννη Ρίτσο.

Μιλώντας στην «Π», ο συνθέτης Dritan Hasbiu επισημαίνει ότι το ποίημα είναι σαφώς πιο απαιτητικό στη μελοποίησή του από τον στίχο, καθώς διαθέτει μεγαλύτερο βάθος. Ο ίδιος έχει μελοποιήσει, μεταξύ άλλων, έργα των Ρίτσου και Ελύτη και επιλέγει ποιήματα που διαθέτουν κίνηση, ροή. «Οταν ένα ποίημα έχει κίνηση, η μουσική είναι σαν να χειροκροτεί και στη συνέχεια να προχωρά μόνη της», σημειώνει, χαρακτηρίζοντας τη μελοποίηση της ποίησης ως «το πέρασμα μιας νοητής γραμμής».

Γεννημένος στο Αργυρόκαστρο, ο Dritan Hasbiu σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων και εργάστηκε για έναν χρόνο ως εκπαιδευτικός σε εκεί λύκειο. Στη συνέχεια ήρθε το 2000 στην Πάτρα, στους δικούς του, όπου και ζει μόνιμα. Οπως τονίζει «στάθηκα τυχερός που συνάντησα τον καθηγητή μουσικής Λουκά Αδαμόπουλο, ο οποίος με εφοδίασε με τις απαραίτητες γνώσεις». Μαζί του έκανε σπουδές πιάνου, αρμονίας, αντίστιξης, ενοργάνωσης, fuga και σύνθεσης.

Εχει γράψει δύο όπερες -η μία στα Ελληνικά, σε λιμπρέτο του Βασίλη Κουμή, με τίτλο «Η ασυλία της γνώσης». Παρά τις προσπάθειές του να την ανεβάσει στην Πάτρα, έχει συναντήσει εμπόδια. «Είναι πολλά τα έξοδα» σημειώνει. Ωστόσο, η βαθιά αγάπη του για τη μουσική εξακολουθεί να τον τροφοδοτεί με δύναμη για νέες δημιουργίες.

*Περισσότερες πληροφορίες – κρατήσεις: 693 749 2516.

