«Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό

Βρισιές απειλές, φωνές, απειλές και βία σε κάθε της μορφή. Αυτή ήταν η καθημερινότητα τους τελευταίους μήνες για την 31χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στον Κολωνό, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ανθρώπων που είτε συνομιλούσαν μαζί της, είτε άκουγαν τους συχνούς καβγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι.

Η άτυχη γυναίκα που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, χτυπημένη στο σώμα και το πρόσωπο, στις σκάλες του σπιτιού της είχε χάσει τη μητέρα της πριν από δύο χρόνια ενώ λίγο καιρό πριν είχε φύγει από τη ζωή και η αγαπημένη της γιαγιά. Έχοντας χάσει τους δύο βασικούς πυλώνες της οικογένειάς της καθώς μεγάλωσε χωρίς πατέρα, η 31χρονη έγινε έρμαιο του συντρόφου της που πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

«Αυτός ο άνθρωπος την είχε απομονώσει»

Οι συμμαθήτριες και οι λιγοστοί φίλοι της είναι σοκαρισμένοι, αδυνατώντας να πιστέψουν πως η άλλοτε δραστήρια έφηβη με την έντονη προσωπικότητα και το ελεύθερο πνεύμα, ανεχόταν, επανειλημμένως, την κακοποιητική συμπεριφορά του συντρόφου της.

«Η 31χρονη ήταν ένα ιδιαίτερο παιδί με ξεχωριστή προσωπικότητα. Ήταν μια εναλλακτική φιγούρα μέσα στο σχολείο. Είχε πολύ καλή σχέση με τη μητέρα της η οποία επίσης είχε μια έντονη προσωπικότητα. Πιστεύω πως αν ζούσε η μητέρα της, δεν θα έμπλεκε με έναν τέτοιο άνθρωπο. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ανέχτηκε την κακοποίηση. Ο άνθρωπος αυτός πάτησε πάνω στην ευαλωτότητά της, στην αδυναμία που ένιωθε γιατί είχε μείνει μόνη της στον κόσμο. Την απομόνωσε απ όλους και στηρίχθηκε πάνω του. Είναι πραγματικά σοκαριστικό, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε», λέει στο protothema.gr μία συμμαθήτρια της 31χρονης.

«Μου είχε πει πως ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει»

Η 31χρονη είχε εκμυστηρευτεί σε φίλο της, τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του συντρόφου της, το τελευταίο χρονικό διάστημα. «Ήμασταν καλοί φίλοι. Κάποια στιγμή σε μια συνομιλία που είχαμε, μου είπε πως ο σύντροφός της, την είχε χτυπήσει. Προσπάθησα να τη συμβουλέψω όσο μπορούσα. Δυστυχώς έζησε μόνη της και πέθανε μόνη της. Της το χρωστάμε τώρα να είμαστε κοντά της», υποστηρίζει.

Η μαρτυρία μίας ακόμη φίλης της στο protothema.gr επιβεβαιώνει το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε στην 31χρονη η απώλεια της μητέρας της. «Μέναμε στην ίδια γειτονιά και τη συναντούσα αρκετά συχνά. Ήξερα και τη μητέρα της. Οι δύο τους ήταν πολύ δεμένες. Όταν πέθανε η μητέρα της στενοχωρήθηκα πολύ. Πιο πολύ όμως στενοχωρήθηκα για τη φίλη μου γιατί ήξερα πως ήταν μόνη της και πως πλέον δεν θα είχε κανέναν κοντά της. Αυτός ίσως και να ήταν ο λόγος που εμπιστεύτηκε τον συγκεκριμένο άνδρα. Είχε ανάγκη από φροντίδα. Κανείς δεν περίμενε αυτό το τέλος».

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών προέκυψε πως η 31χρονη δεν ήταν τελικά έγκυος αλλά είχε κίρρωση του ήπατος. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα, εικόνα που δεν συνάδει με πτώση από τις σκάλες όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο σύντροφός της. Ο 38χρονος κατηγορούμενος αναμένεται ν’ απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη μετά την προθεσμία που έλαβε σήμερα.

