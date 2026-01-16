Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για την κατάργηση Σχολικών Επιτροπών

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας, για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για την κατάργηση Σχολικών Επιτροπών
16 Ιαν. 2026 9:51
Σε ανακοίνωση της  η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας αναφέρει: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει την οικονομική ασφυξία και υπολειτουργία των σχολικών μονάδων. Επεκτείνει την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών σε όλη τη χώρα

Η προτεινόμενη ρύθμιση του υπουργείου εσωτερικών που αφορά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών , αποτελεί άλλο ένα βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι έχουμε μία Κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την απόγνωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και τα συμπεράσματα θεσμικών φορέων, όπως των Δημοτικών Αρχών, για την διαλυτική κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινότητα της λειτουργίας των σχολικών μονάδων στους δήμους όπου καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές.

Δεν εξηγείται διαφορετικά η επιλογή της Κυβέρνησης της ΝΔ να διευρύνει, με το άρθρο 31 του Ν/Σ «το ανθρώπινο δυναμικό και την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης», από 1η Αυγούστου την κατάργηση των σχολικών επιτροπών σε όλους τους δήμους της χώρας. Η κατάργηση τους θα δημιουργήση επιπρόσθετα προβλήματα στην ήδη δύσκολη καθημερινότητα των δημόσιων σχολείων. Θα αυξήσει τη γραφειοκρατία και θα επιβραδύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η εμπειρία εφαρμογής στους Δήμους με εποπτεία έως και 100 σχολικές μονάδες, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατέδειξε ότι επέτεινε τη γραφειοκρατία και δημιούργησε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Η ισχνή χρηματοδότηση των 500 ευρώ που δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά και η υποχρέωση προκήρυξης διαγωνισμού για οποιαδήποτε δαπάνη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάμε, έστω και τώρα, η Κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη και παράλληλα να προχωρήσει σε διαβούλευση με σκοπό τη δημιουργία ενός λειτουργικού και άμεσα εφαρμόσιμου μοντέλου πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς (2026-2027)».

