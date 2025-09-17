Ο Τάκης Παπαδόπουλος στη ΔΕΘ: 23 εκατ. ευρώ για τη μικρή επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα

Στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στη ΔΕΘ βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος, συζητώντας με επιχειρηματίες και παρουσιάζοντας τις δράσεις ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

17 Σεπ. 2025 12:11
Pelop News

Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, Τάκης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε το περίπτερο του Επιμελητηρίου Αχαΐας που φιλοξενούσε τα εκθεσιακά stand επιχειρήσεων από τη Δυτική Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους επιχειρήσεων, νέους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες εταιρειών, καταγράφοντας τόσο τις προοπτικές ανάπτυξης όσο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον σύγχρονο επιχειρηματικό και εμπορικό στίβο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Η φετινή ΔΕΘ ανέδειξε για μία ακόμη φορά ότι η Δυτική Ελλάδα διαθέτει ένα ζωντανό και δημιουργικό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Συναντήθηκα με ανθρώπους που παράγουν, καινοτομούν και επενδύουν στον τόπο τους, δίνοντας στίγμα εξωστρέφειας και προοπτικής. Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια του επιχειρηματία, του εμπόρου και του εργαζόμενου. Με τα εργαλεία που διαθέτουμε – από ευρωπαϊκά προγράμματα έως τοπικές πρωτοβουλίες χρηματοδότησης επενδυτικών δράσεων, όπως αυτή που ήδη έχει προδημοσιευτεί και στρέφει πόρους 23 εκ. ευρώ στην ενίσχυση της μικρής επιχειρηματικότητας – στηρίζουμε τη μετάβαση σε μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία. Η αισιοδοξία, η προσπάθεια παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και το πάθος των επιχειρηματιών της περιοχής μας, μικρών και μεγαλύτερων είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής. Είμαστε εδώ για να μετατρέψουμε την προσπάθεια για ανάπτυξη και τις ιδέες τους σε πραγματικότητα».

