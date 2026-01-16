Ο Τερ Στέγκεν μετακομίζει από τη Μπαρτσελόνα στην Τζιρόνα

Σίγουρα πρόκειται για μία από τις πιο αναπάντεχες μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών στο ισπανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται προ των πυλών. Ο Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, ο επί σειρά ετών βασικός πυλώνας κάτω από τα δοκάρια της Μπαρτσελόνα, ετοιμάζει βαλίτσες για τη Τζιρόνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η απόφαση του Χάνσι Φλικ να αφήσει τον Τερ Στέγκεν στον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου της Πέμπτης κόντρα στη Ράσινγκ Σανταντέρ. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Γερμανό τερματοφύλακα ότι δεν υπολογίζεται ως βασικός για τη συνέχεια της σεζόν.

Η αντίδραση του παίκτη ήταν άμεση. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν διστακτικός στο να εγκαταλείψει το «Καμπ Νόου», πλέον ενημέρωσε τη διοίκηση ότι αποδέχεται την πρόταση δανεισμού στην Τζιρόνα, επιθυμώντας να αγωνίζεται σε μια ομάδα που θα του εμπιστευτεί τα γάντια του βασικού.

Παρά τη συμφωνία των δύο πλευρών, η ολοκλήρωση της μετακίνησης δεν είναι απλή υπόθεση λόγω του υψηλού συμβολαίου του παίκτη.

Η Τζιρόνα, λόγω οικονομικών περιορισμών, δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο του μισθού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύλλογος μπορεί να αναλάβει μόλις το 10% με 20% των απολαβών του.

Οι «Μπλαουγκράνα» είναι διατεθειμένοι να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του, προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδό του και να ελαφρύνουν έστω και μερικά το μισθολογικό τους κόστος. Αν και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τον ακριβή επιμερισμό των χρημάτων, πηγές κοντά στη Τζιρόνα εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η συμφωνία θα κλείσει σύντομα.

