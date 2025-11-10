Ο Τετέι της Κηφισιάς κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας

Σε αναγκαστικές αλλαγές στις κλήσεις του στην Εθνική Ελλάδας προχώρησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς τις θέσεις των τραυματιών Φώτη Ιωαννίδη και Γιάννη Κωνσταντέλια πήραν οι Ανδρέας Τεττέη και Τάσος Μπακασέτας. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν στη γαλανόλευκη για τα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 με Σκωτία (15/11, 21:45) και Λευκορωσία (18/11, 21:45).

Οι δύο παίκτες κλήθηκαν εσπευσμένα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσουν τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο πρώτος υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για 1,5 μήνα, ενώ ο “Ντέλιας” τραυματίστηκε στον οπίσθια μηριαίο του δεξιού του ποδιού στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής (09/11).

