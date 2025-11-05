«Ο θρίαμβος του σοσιαλισμού»: Συμπληρώθηκαν 107 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ, προγόνου του ΚΚΕ

Ενας χρόνος και κάποιες ημέρες είχαν συμπληρωθεί από την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, όταν στην Ελλάδα ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό επαναστατικό σοσιαλιστικό κόμμα και το πρώτο, ταυτόχρονα, οργανωμένο κόμμα στο χώρο της ελληνικής αριστεράς.

Γιατί αυτό ακριβώς ήταν το ΣΕΚΕ, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας όπως ήταν το πλήρες όνομά του, το οποίο τον Νοέμβριο του 1924 θα μετονομαζόταν σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Εκείνο τον Νοέμβριο του 1918 είχε μόλις σημάνει το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τις εκατόμβες νεκρών και την ισοπέδωση της Ευρωπαϊκής ηπείρου, όταν η εργατική τάξη επιχείρησε να ριζοσπαστικοποιηθεί και στη χώρα μας.

Είχαν δεν είχαν συμπληρωθεί τέσσερις μήνες από τη δολοφονία του τσάρου Νικολάου Β΄ και της οικογένειάς του από τους Μπολσεβίκους, όταν ανακοινώθηκε η ίδρυση του ΣΕΚΕ «διά την ανατροπήν της διεθνούς κεφαλαιοκρατίας και τον θρίαμβον του διεθνούς σοσιαλισμού», με βασικούς στόχους τη «διεθνή συνεννόηση και δράση των εργατών», αλλά και την «πολιτική και οικονομική οργάνωση του προλεταριάτου σε ξεχωριστό κόμμα τάξεως για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας και δημοσιοποίηση των μέσων παραγωγής και ανταλλαγής δηλαδή την μεταβολή της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας εις κοινωνίαν κολλεχτιβικήν ή κομμουνιστικήν».

Το 1ο Πανελλαδικό Σοσιαλιστικό Συνέδριο συνήλθε στον Πειραιά τέτοιες ημέρες το 1918, με τη Φεντερασιόν του Αβραάμ Μπεναρόγια να βάζει το… χεράκι της. Η επανάσταση στη Ρωσία είχε ήδη φέρει χιονοστιβάδα στη Φινλανδία τον Ιανουάριο του 1918 κι εγκαθίδρυση εργατικής εξουσίας (μέχρι τον Μάιο του 1919), ενώ και στη Γερμανία είχαμε την άνοδο των «Σπαρτακιστών» και την κατάλυση της μοναρχίας. Τα υπόλοιπα είναι Ιστορία…

Αρίστος Αρβανίτης: Αιγιώτης στην πρώτη Κεντρική Επιτροπή

Ανάμεσα στα μέλη της πρώτης Κεντρικής Επιτροπής του ΣΕΚΕ, που ψήφισε και «διαμαρτυρίαν διά την μελετώμενην επέμβασιν των συμμάχων κατά της νεαράς Σοβιετικής Δημοκρατίας», ήταν και ο Κεφαλονίτης Νίκος Δημητράτος και ο Αρίστος Αρβανίτης από τη Ροδοδάφνη Αιγίου, με τους εκπροσώπους από την Πάτρα να μην κατορθώνουν να παραστούν στο Συνέδριο «για άγνωστους λόγους».

Οπως αναφέρεται και στο Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ: «Η ίδρυση του ΣΕΚΕ ήρθε ως ώριμος καρπός της ανάπτυξης του εργατικού κινήματος στη χώρα μας, κάτω από την επίδραση της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης του 1917 στη Ρωσία».

Και το κυριότερο: «Το ΣΕ Κόμμα δεν δύναται ποτέ να συμμετάσχει ή και να ενισχύσει οποιαδήποτε κυβέρνησιν της αστικής τάξεως και αποκρούει κάθε απόπειραν απομακρύνεσεως από την πάλιν των τάξεων, με σκοπόν να διευκολυνθή η προσέγγισις των εργατών με τα αστικά κόμματα».

Γρηγόρης Σαββόπουλος: «Αγώνας με τον λαό για τον λαό»

«Η 4η Νοεμβρίου είναι ημέρα ορόσημο στην πολιτική ιστορία της χώρας, με την ίδρυση του ΣΕΚΕ, προάγγελου του ΚΚΕ», δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο δικαστικός υπάλληλος και μέλος του κόμματος Γρηγόρης Σαββόπουλος και πρόσθεσε: «Το ΚΚΕ είναι το κόμμα που εκφράζει τον απλό λαό, τον κόσμο του μόχθου και της βιοπάλης που πάντα ήταν και είναι μπροστάρης σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες του λαού ενάντια σε κάθε κατακτητή-εκμεταλλευτή, ντόπιο και ξένο».

Και ο Γρ. Σαββόπουλος πρόσθεσε τα εξής: «Με τις σημερινές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και μετατρέπουν την καθημερινότητα των ανθρώπων σε ζούγκλα, προκειμένου να θησαυρίζουν οι λίγοι εις βάρος των πολλών, η στήριξη και η συμπόρευση με το ΚΚΕ και τις ιδέες του, είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει τον αγώνα του με τον λαό για τον λαό για ένα ανθρώπινο μέλλον και μια καλύτερη κοινωνία».

Ο Γ. Σαββόπουλος, μας θύμισε και τα λόγια του θείου του, Μάκη Βλαχοστάθη, όταν εγκαθιδρύθηκε η χούντα της 21ης Απριλίου: «Ηρθαν 10 γίδια και μπαστακωθήκανε στον σβέρκο των Ελλήνων». Τα φρονήματά του ήταν και ο λόγος που οι Απριλιανοί τον έστειλαν εξορία στην Ελαία, μια περιοχή ορεινή με μεγάλη φτώχεια και εξαθλίωση. Ο ίδιος δούλευε στο Ταχυδρομείο και βοήθαγε τους χωρικούς να στέλνουν γράμματα. Ενα γραμματόσημο τότε έκανε 25 λεπτά και οι άνθρωποι τον πλήρωναν για τις υπηρεσίες του με αβγά ή λαχανικά, που είχαν αξία πολλαπλάσια από γραμματόσημο.

Βασίλης Μόσχος: «Ενιαίον κόμμα» με βάση τη Διεθνή

«Εις το ξενοδοχείον ‘’Πειραιεύς’’, εις την αίθουσαν του σωματείου των μηχανικών ατμοπλοίων… (λογοκρισία 3 γραμμών) συνήλθε χτες εις την πρώτην συνεδρίασίν του το πρώτον σοσιαλιστικόν συνέδριον της Ελλάδος, με κύριον σκοπόν την συνένωσιν όλων των εν Ελλάδι σοσιαλιστικών ομάδων εις ένα ενιαίον κόμμα διοικούμενον ενιαίως και αντιπροσωπευόμενον εις την Διεθνή. Η έναρξις εγένετο εις τας 10 π.μ… («Ριζοσπάστης» 5, (18) του Νοέμβρη 1918)».

Ως μέλος του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ, αλλά και μεταδιδακτορικός ερευνητής της σύγχρονης Ιστορίας, ο Βασίλης Μόσχος μας ταξίδεψε πίσω στον χρόνο για την ίδρυση του ΣΕΚΕ, με χαρακτηριστικές τις γραμμές που μας έστειλε από τον «Ριζοσπάστη» εκείνου του Νοεμβρίου του 1918.

«Η ίδρυση του ΣΕΚΕ ήταν το νομοτελειακό αποτέλεσμα της κοινωνικής εξέλιξης, ο ώριμος καρπός της ανάπτυξης του εργατικού κινήματος και της συνένωσής του με τις ιδέες του σοσιαλισμού» σχολίασε ο Β. Μόσχος.

