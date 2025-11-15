Ο Τούρκος «βασιλιάς» του ριάλιτι Ατζούν Ιλιτζαλί μπαίνει στο Xρηματιστήριο

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί, Τούρκος μεγιστάνας των media,γνωστός στην Ελλάδα λόγω παραγωγών όπως το «Survivor» και το «The Voice», δημιούργησε μια αυτοκρατορία ψυχαγωγίας προσαρμόζοντας διεθνή ριάλιτι formats στο τουρκικό κοινό.

Πούτιν: Διατηρούσε κρυφή σχέση με διαγωνιζόμενη καλλιστείων όταν έλειπε η Καμπάεβα

Τώρα ετοιμάζεται να δοκιμάσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την… τηλεοπτική του κυριαρχία.

Η TV8 TV Yayincilik AS, ο σταθμός πίσω από τις τουρκικές εκδοχές των Survivor, MasterChef και ορισμένων από τα πιο επιτυχημένα talent shows της χώρας, έχει υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για αρχική δημόσια προσφορά . Σχεδιάζει να πουλήσει 35 εκατομμύρια ονομαστικές μετοχές, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 20,5% του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης. Τη διαδικασία διαχειρίζεται η τουρκική χρηματιστηριακή Info Yatirim AS.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



