Ο Τουσκ καλεί τους Πολωνούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τουσκ, κάλεσε τους Πολωνούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από το Ιράν, προειδοποιώντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει κανείς να ταξιδεύει προς τη χώρα αυτή», καθώς – όπως ανέφερε – το ενδεχόμενο ενεργής σύγκρουσης είναι «πολύ, πολύ πραγματικό».

Σε δηλώσεις του ο Πολωνός πρωθυπουργός, υπογράμμισε ότι μια σύγκρουση θα μπορούσε να ξεσπάσει «μέσα στις επόμενες λίγες, δέκα ή και δεκάδες ώρες», επισημαίνοντας ότι σε μια τέτοια εξέλιξη «η απομάκρυνση ενδέχεται να μην είναι πλέον εφικτή».

«Σας παρακαλώ, αντιμετωπίστε το σοβαρά. Στο παρελθόν είχαμε αρνητικές εμπειρίες με ανθρώπους που αγνόησαν τέτοιες προειδοποιήσεις. Γι’ αυτό θέλω να το τονίσω ξανά: εγκαταλείψτε άμεσα το Ιράν ή ακυρώστε τα ταξιδιωτικά σας σχέδια. Εάν ξεσπάσει ανοιχτή σύγκρουση, κανείς δεν θα μπορεί να σας εγγυηθεί ασφαλή έξοδο» δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου.

