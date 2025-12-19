Ο Τραμπ δεν αποκλείει πόλεμο στη Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο ξέρει ακριβώς τι θέλω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα ενός πολέμου στη Βενεζουέλα, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Καράκας, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό.

«Όχι, δεν το αποκλείω» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, σε τηλεφωνική συνέντευξη, αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός πολέμου στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ένα από τα «μαύρα πρόβατα» των ΗΠΑ, ότι είναι επικεφαλής ενός δικτύου διακινητών ναρκωτικών, κάτι που εκείνος διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο Νικολάς Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω (…) Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Τραμπ, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει εάν ο στόχος του είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου.

Στις αρχές της εβδομάδας ο Τραμπ ανακοίνωσε τον «πλήρη αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πλησιάζουν ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα.

Στη συνέντευξη είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων, έπειτα από εκείνη της περασμένης εβδομάδας, ενός πλοίου που μετέφερε βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ δεν ανησυχούν για τη στήριξη που παρέχει η Ρωσία στη Βενεζουέλα, την ώρα που εξαπολύουν πλήγματα σε πλοιάρια τα οποία κατηγορούν ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, στον Ειρηνικό και την Καραϊβική, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει συγκεντρώσει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή της Καραϊβικής, ένα αεροπλανοφόρο, πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη.

«Δεν ανησυχούμε για μια κλιμάκωση με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα» επειδή «πάντα αναμένουμε» ότι η Μόσχα θα παρέχει «ρητορική υποστήριξη στο καθεστώς του Μαδούρο» όμως «αυτός δεν είναι ένας παράγοντας για το πώς θα εξετάσουμε όλο αυτό το θέμα», είπε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι η τρέχουσα κατάσταση με το καθεστώς της Βενεζουέλας είναι απαράδεκτη για τις ΗΠΑ» οι οποίες θεωρούν «παράνομο τον Μαδούρο». Υποστήριξε επίσης ότι οι αντάρτικες οργανώσεις ELN και FARC της Κολομβίας δρουν ανοιχτά και ελέγχουν εδάφη εντός της Βενεζουέλας «και σε αυτό επικεντρωνόμαστε».

Ο στόχος της Ουάσινγκτον, τόνισε, «είναι η περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια και το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει κατ’ επανάληψη ότι επίκεινται χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα. Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές λένε ότι η κυβέρνηση τους παρέχει ελάχιστες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Δεν συνέβη τίποτα που να απαιτεί από εμάς να ενημερώσουμε το Κογκρέσο ή να λάβουμε την έγκρισή του ή να περάσουμε το κατώφλι του πολέμου», είπε ο Ρούμπιο.

