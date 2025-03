Ο Τραμπ έδωσε εντολή για την κατασκευή του F-47 – Το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος 6ης γενιάς

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/3) την απόφαση του Πενταγώνου για την ανάπτυξη του νέου μαχητικού αεροσκάφους 6ης γενιάς, το οποίο θα φέρει την ονομασία F-47. Η ανακοίνωση έγινε στον Λευκό Οίκο, παρουσία του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στρατηγού Ντέιβιντ Όλβιν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το F-47 θα είναι το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος 6ης γενιάς στον κόσμο, προσφέροντας πρωτοφανή επίπεδα απόδοσης, ευελιξίας και τεχνολογικής υπεροχής. «Κατόπιν δικής μου εντολής, η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά με το πρώτο μαχητικό έκτης γενιάς στον κόσμο, το F-47. Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ένα πειραματικό πρωτότυπο του F-47 βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστικές πτήσεις εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια. «Είναι κάτι που κανείς δεν έχει ξαναδεί», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης του αεροσκάφους βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

U.S. President Donald J. Trump and Secretary of Defense Pete Hegseth have awarded Boeing the $20 billion contact for the Next Generation Air Dominance (NGAD) Program, to fully develop and produce a sixth-generation replacement for the U.S. Air Force’s F-22 “Raptor” Stealth… pic.twitter.com/nwGAFUdl9G

