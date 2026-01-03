Ο Τραμπ είχε δώσει το «ΟΚ» για χτυπήματα στη Βενεζουέλα, λέει το CBS

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι συζήτησαν τη διεξαγωγή της αποστολής την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά οι αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Νιγηρία εναντίον στόχων του ISIS είχαν προτεραιότητα, ανέφεραν οι πηγές.

03 Ιαν. 2026 10:47
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως στο αμερικανικό στρατό για να πραγματοποιήσει χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα – κυρίως σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις – λίγες ημέρες πριν από τη σημερινή επιχείρηση, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι συζήτησαν τη διεξαγωγή της αποστολής την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά οι αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Νιγηρία εναντίον στόχων του ISIS είχαν προτεραιότητα, ανέφεραν οι πηγές.

Οι ημέρες μετά τα Χριστούγεννα «άνοιξαν» περισσότερες πιθανές ευκαιρίες για επιθέσεις στους αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού, αλλά η επιχείρηση αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο αμερικανικός στρατός ήθελε καιρικές συνθήκες που θα ήταν ευνοϊκές για την επιτυχία της αποστολής.

