Ο Τραμπ έβαλε το άρωμα του στον Αλ Σάρα και υπουργούς του ΒΙΝΤΕΟ

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα, σε μια ιστορική συνάντηση. Μάλιστα τον «ψέκασε» με το άρωμα που λάνσαρε ο ίδιος, το «Victory 45-47».

Τραμπ και Αλ Σάρα είχαν σύντομη κατ’ ιδίαν συζήτηση σε θερμό κλίμα, προτού ο πρόεδρος της Συρίας αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο. Λίγο πριν τη λήξη της συνάντησης, ωστόσο, ένα στιγμιότυπο τράβηξε τα βλέμματα και το βίντεο κάνει τον γύρο των social media.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει στον Αλ Σάρα ένα ιδιαίτερο δώρο – το άρωμα με την ονομασία «Victory 45-47», το οποίο ο ίδιος λάνσαρε τον περασμένο Ιούλιο προς τιμήν των δύο θητειών του ως προέδρου των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο αφού αρωματίστηκε πρώτα ο ίδιος στη συνέχεια αρωμάτισε και τον πρόεδρο της Συρίας όπως επίσης και τους υπουργούς του. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος θέλοντας να δείξει την γενναιοδωρία του πρόσφερε στον Αλ Σάρα και ένα ακόμα άρωμα ενημερώνοντάς τον πώς πρόκειται για την γυναικεία έκδοση, το οποίο προορίζεται για τη σύζυγό του Σύριου προέδρου.

Τα «Victory 45-47» προστίθενται στη συλλογή αρωμάτων με την υπογραφή Τραμπ, η οποία ξεκίνησε να κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο.

Το άρωμα για γυναίκες προβάλλεται ως σύμβολο «αυτοπεποίθησης, ομορφιάς και ακατάβλητης αποφασιστικότητας», ενώ η ανδρική κολόνια απευθύνεται σε «άνδρες που ηγούνται με δύναμη, αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο σκοπό».

WATCH: Scenes from Trump’s meeting with Ahmed al-Sharaa at the White House. Trump gifts a perfume to al-Sharaa. pic.twitter.com/PXOmqyntMG — Clash Report (@clashreport) November 12, 2025

