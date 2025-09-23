Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το κοινό του ότι ήταν «μεγάλη τιμή» να μιλήσει ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών, προσέτοντας ότι εστίασε κυρίως σε θέματα ενέργειας και μετανάστευσης, για τα οποία ήδη μιλά εδώ και πολύ καιρό. «Μιλώ για αυτά εδώ και πολύ καιρό και αυτό το Φόρουμ ήταν το καταλληλότερο για να διατυπώσω αυτές τις δύο σημαντικές θέσεις. Ελπίζω να τη δουν όλοι!», έγραψε.

Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
23 Σεπ. 2025 22:08
Pelop News

Στον «θετικό», όπως τον χαρακτηρίζει, αντίκτυπο της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και στα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε, τα οποία «έκαναν τον λόγο του ακόμη πιο ενδιαφέρον» αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το κοινό του ότι ήταν «μεγάλη τιμή» να μιλήσει ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών, προσέτοντας ότι εστίασε κυρίως σε θέματα ενέργειας και μετανάστευσης, για τα οποία ήδη μιλά εδώ και πολύ καιρό. «Μιλώ για αυτά εδώ και πολύ καιρό και αυτό το Φόρουμ ήταν το καταλληλότερο για να διατυπώσω αυτές τις δύο σημαντικές θέσεις. Ελπίζω να τη δουν όλοι!», έγραψε.

Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει το κοινό για τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε, καθώς, όπως είπε, το οτοκιού χάλασε και οι κυλιόμενες σκάλες «σταμάτησαν ξαφνικά» καθώς ανέβαινε προς το βήμα. Το αποτέλεσμα των προβλημάτων ήταν μάλλον καλό, κατά την κρίση του Τραμπ, που έκαναν την ομιλία «πιο ενδιαφέρουσα απ’ ότι θα ήταν αλλιώς».

«Είναι πάντα τιμή να μιλάει κανείς στα Ηνωμένα Έθνη, ακόμα κι αν ο εξοπλισμός τους είναι κάπως ελαττωματικός. Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά!», κατέληξε στην ανάρτησή του.


Το οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες

Πάντως, ουδείς μπορεί να καταλογίσει υπερβολή στον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς βίντεο δείχνουν τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην είσοδό του, με την προπορευόμενη Μελάνια να ανεβαίνει πρώτη τα σκαλιά, με τον Τραμπ, αλλά και την υπόλοιπη συνοδεία να αναγκάζεται να ακολουθήσει.

Όσο για το οτοκιού; Αυτό έσβησε, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε στη Γενική Συνέλευση. Ούτε αυτό έκαμψε το ηθικό του, καθώς μπόρεσε να αυτοσχεδιάσει, αν και απείλησε τον αρμόδιο με «μεγάλα προβλήματα». Ακάθεκτος, συνέχισε την ομιλία του με τοποθετήσεις για την παγκόσμια πολιτική, λέγοντας στους παγκόσμιους ηγέτες ότι οι χώρες τους πηγαίνουν «κατά διαόλου» και σημειώνοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι «απάτη».

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23:36 Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies; – Πώς θα μείνετε ασφαλείς
23:22 Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23:09 Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα
22:52 Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
22:41 Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό
22:33 Αργεντινή: Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
22:21 Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές
22:08 Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών
21:51 Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
21:43 Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
21:31 Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ
21:23 Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»
21:17 Η στιγμή που η βόμβα των ΗΠΑ «τρύπησαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
21:15 Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»
21:07 Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί θέλουν παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ
21:06 Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή
20:59 Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»
20:48 Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ