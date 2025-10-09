Ο Τραμπ θέλει και πιέζει για το Νόμπελ Ειρήνης – Τηλεφώνησε στον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας

Την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς έχουν φτάσει σε μια καταρχήν συμφωνία για τη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φιλοδοξεί να κατακτήσει το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Από την αρχή της δεύτερης θητείας του ο Τραμπ δεν έχει κρύψει πως το συγκεκριμένο βραβείο αποτελεί προσωπική του επιθυμία.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει να είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να σιγουρέψει πως θα είναι ο νικητής του Νόμπελ Ειρήνης.

Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ολοκληρώθηκε μόλις χθες και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, καθώς ο νικητής αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή (10/10).

Πιο συγκεκριμένα, η αρμόδια επιτροπή στη Νορβηγία που αποφασίζει για τον νικητή έχει πραγματοποιήσει σύσκεψη για τον νικητή του βραβείου από τη Δευτέρα (6/10), πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε υπό την πίεση του Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του «άξιο» για να κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Μάλιστα, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήταν «μεγάλη προσβολή» αν δεν κέρδιζε το βραβείο και έχει ασκήσει πιέσεις στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ισχυριζόμενος ότι έχει «λήξει» επτά πολέμους.

Αντιδράσεις για τη στάση Τραμπ

Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να τηλεφώνησε ακόμη και στον πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ και νυν υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας, Γενς Στόλτενμπεργκ προκειμένου να ασκήσει πιέσεις για το βραβείο.

Το τελευταίο του επίτευγμα είναι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο προβλέπει την απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων από τη Χαμάς τις επόμενες ημέρες σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, ενώ ο ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει την αποχώρηση από το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας.

Όπως έγραψε σε σχετική του ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, «αυτή θα είναι η αρχή για μια μακρά και διαρκή ειρήνη» και συμπλήρωσε ότι «όλες οι πλευρές θα έχουν δίκαιη και ίση αντιμετώπιση».

Μπορεί ο ίδιος ο Τραμπ να θεωρεί σίγουρο πως θα κερδίσει το βραβείο, ειδικά μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όμως οι κινήσεις του – στο προσκήνιο και το παρασκήνιο – έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και κριτική προς το πρόσωπό του.

Η διευθύντρια του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη που εδρεύει στο Όσλο, Νίνα Γρκέγκερ, δήλωσε στους Financial Times ότι «το να ασκείς πίεση στην επιτροπή, το να συνεχίζεις να μιλάς για το “χρειάζομαι το βραβείο, είμαι ο άξιος υποψήφιος” – δεν είναι μια πολύ ειρηνική προσέγγιση».

Επισήμανε, επίσης, ότι η συμπεριφορά και οι κινήσεις του στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό έχει μάλλον μειώσει δραστικά τις πιθανότητές του να λάβει το βραβείο.

Ποια εμπόδια αντιμετωπίζει ο Τραμπ για να κερδίσει το Βραβείο Νόμπελ

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποσυρθεί από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Επιπλέον, δεδομένης της επιθυμίας του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, δεν δείχνει κάποια ιδιαίτερη διάθεση διεθνούς συνεργασίας», δήλωσε η Γκρέγκερ στο BBC.

Αυτά, όμως, δεν αποτελούν τα μοναδικά εμπόδια που αντιμετωπίζει ο Τραμπ στο δρόμο του για να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

Ειδικότερα, η υποβολή των υποψηφιοτήτων για το Νόμπελ Ειρήνης, οι οποίες ήταν 338 φέτος, ολοκληρώθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου του 2025.

Αυτό σημαίνει ότι το βραβείο προορίζεται για δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024, όταν ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ, Ωστόσο, αλλά δεν είχε ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά του.

Η Γκρέγκερ πιστεύει ότι εάν το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα υλοποιηθεί και τελικά εφαρμοστεί, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να είναι υποψήφιος τον επόμενο χρόνο.

Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ την Τετάρτη (8/10), μια ημέρα μετά τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης των μαχητών της Χαμάς που πυροδότησε την καταστροφική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Ωστόσο, η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ φέρεται να ήταν ελλιπής σε λεπτομέρειες και άφησε πολλά ανεπίλυτα ερωτήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και στην κατάρρευσή της, όπως έχει συμβεί με προηγούμενες ειρηνευτικές προσπάθειες.

Η επιτυχής ολοκλήρωσή της θα σηματοδοτούσε ένα σημαντικό επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ο οποίος έχει μεσολαβήσει για να επέλθει ειρήνη και στην περίπτωση του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν και οι δύο την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε με γραπτή δήλωση, αναφερόμενος στους ομήρους που κρατά η Χαμάς: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους πίσω στην πατρίδα», ενώ ανέφερε ότι θα συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη (9/10) για να εγκρίνει τη συμφωνία.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα και την ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων.

Ωστόσο, η ομάδα κάλεσε τον Τραμπ και τα κράτη-εγγυητές να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως την εκεχειρία.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι η συμφωνία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και ότι μπορεί να ταξιδέψει στην Αίγυπτο μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλα τα γύρω έθνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το ιστορικό και πρωτοφανές γεγονός», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



