Ο Τραμπ θέλει προσωπική εμπλοκή στην επιλογή ηγέτη στο Ιράν – «Ασήμαντος ο γιος του Χαμενεΐ»

Νέες παρεμβάσεις στη διεθνή πολιτική σκηνή πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θεωρεί αναγκαία τη δική του προσωπική εμπλοκή στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, ενώ παράλληλα κάλεσε τον πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη στη διαδικασία διαδοχής της ηγεσίας στο Ιράν. Όπως τόνισε, θέλει να διασφαλίσει ότι ο επόμενος ηγέτης θα μπορέσει να οδηγήσει τη χώρα «σε αρμονία και ειρήνη».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικά στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος θεωρείται φαβορί για τη διαδοχή. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική γραμμή «οι ΗΠΑ θα βρεθούν ξανά σε πόλεμο μέσα σε πέντε χρόνια».

«Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος. Πρέπει να εμπλακώ στην επιλογή, όπως έκανα με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ στη Βενεζουέλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση και για Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στο Ισραήλ, μιλώντας στο Channel 12. Εκεί κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, να προχωρήσει άμεσα σε απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θέλω τίποτα να ενοχλεί τον Μπίμπι εκτός από τον πόλεμο με το Ιράν», δήλωσε, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο με το οποίο είναι ευρέως γνωστός ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Τραμπ υποστήριξε μάλιστα ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Ισαάκ Χέρτζογκ για το συγκεκριμένο θέμα εδώ και περίπου έναν χρόνο, σημειώνοντας ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος του έχει υποσχεθεί επανειλημμένα πως θα εξετάσει την απονομή χάριτος.

«Μου υποσχέθηκε πέντε φορές ότι θα έδινε χάρη στον Μπίμπι. Του είπα ότι δεν θα τον συναντούσα αν δεν το έκανε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν να παραμένουν στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας.

