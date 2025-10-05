Ο Τραμπ βγάζει στους δρόμους του Σικάγο 300 εθνοφρουρούς

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε 300 Εθνοφρουρούς να προστατεύουν ομοσπονδιακούς αξιωματικούς και ομοσπονδιακά περιουσιακά στοιχεία» στο Σικάγο, ανέφερε η Τζάκσον.

Ο Τραμπ βγάζει στους δρόμους του Σικάγο 300 εθνοφρουρούς
05 Οκτ. 2025 22:11
Pelop News

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Σάββατο εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο, ανακοίνωσε η Αμπιγκέιλ Τζάκσον, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, καθώς η ένταση στην μεγαλούπολη παραμένει αμείωτη εδώ και εβδομάδες με διαδηλώσεις κατά της αυξημένης παρουσίας και επιχειρήσεων της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε 300 Εθνοφρουρούς να προστατεύουν ομοσπονδιακούς αξιωματικούς και ομοσπονδιακά περιουσιακά στοιχεία» στο Σικάγο, ανέφερε η Τζάκσον.

Το μέτρο αυτό προκάλεσε σφοδρή αντίθεση από αιρετούς αξιωματούχους και τοπικούς αξιωματούχους σε αυτή τη μεγαλούπολη, που ελέγχεται από Δημοκρατικούς.

Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας αφότου ξεκίνησε η ομοσπονδιακή επιχείρηση της ICE εναντίον παράτυπων μεταναστών στην περιοχή, τον περασμένο μήνα.

Τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί ένταση στο Σικάγο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για να απελάσει μετανάστες, συλλαμβάνοντας πολλούς που δεν έχουν ποινικό μητρώο.

Χθες Σάββατο, αξιωματικοί της αμερικανικής συνοριοφυλακής πυροβόλησαν μια γυναίκα που έφερε όπλο στο Σικάγο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων διαδηλωτών με πράκτορες της ICE στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης. Η γυναίκα, υπήκοος των ΗΠΑ, η οποία δεν κατονομάστηκε, πήγε μόνη της στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της γυναίκας.

Πράκτορες της ICE έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και σφαίρες από καουτσούκ στο πλαίσιο των σφοδρών συγκρούσεων με διαδηλωτές.

Την Παρασκευή σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων έξω από το κέντρο κράτησης του Μπρόαντβιου. Οι κάτοικοι του Σικάγο έχουν οργανώσει πολλές κινητοποιήσεις κατά της παρουσίας των ομοσπονδιακών πρακτόρων στην Πολιτεία και στο επίκεντρο έχουν βρεθεί οι εγκαταστάσεις της ICE στο Μπρόαντβιου, μια κοινότητα που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη και κατοικείται κυρίως από μαύρους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:54 Η Κίνα εγκαινίασε την ψηλότερη γέφυρα του κόσμου με εστιατόριο στα σύννεφα ΒΙΝΤΕΟ
23:33 Όραση: Ποιος παράγοντας αυξάνει τη μυωπία αλλά δεν είναι οι οθόνες
23:13 Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
22:55 Το διαστημικό τηλεσκόπιο Γαία εντόπισε αστρικό κύμα στον Γαλαξία
22:41 Ξεκινά εβδομάδα πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ – Έως τις 10 Οκτωβρίου
22:26 Αυτισμός: Οι άλλες διαταραχές παρουσιάζει το 75% των παιδιών που είναι στο φάσμα
22:12 Θεσσαλονίκη: Δικάζεται η συνοδηγός στο τροχαίο που σκοτώθηκε η 21χρονη Έμμα για «υπόθαλψη εγκληματία»
22:11 Ο Τραμπ βγάζει στους δρόμους του Σικάγο 300 εθνοφρουρούς
21:55 Η ηθοποιός Λουκία Μιχαλοπούλου στην «Π»: Το θέατρο είναι χώρος προσωπικής αναμέτρησης
21:44 Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 29χρονο που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά
21:36 Γαλλία: Νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Λεκορνί
21:25 Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή με Γιόβιτς και Μαρίν ενώ έπαιζε με 10 παίκτες
21:19 Νίκες για ΠΓΕ και Αχαγιά 82 στην πρεμιέρα της national league
21:16 Διαπραγματεύονται Ισραήλ – Χαμάς για τους ομήρους: Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν μερικές μέρες, λέει ο Τραμπ
21:08 Το OLYMPIA FORUM VI ξεκινά την Τρίτη – Η Περιφερειακή Πολιτική ως βασικός πυλώνας Δημοκρατίας και ανάπτυξης 
21:00 Αχαΐα: Το «βάθος» της κάλπης του Νοεμβρίου για την ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
20:52 Μπύρα με φοιτητές στη Σορβόνη ήπιε ο Αλ. Τσίπρας – Τι είπε για τη συνάντηση
20:44 Παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο του ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη
20:36 Χαμάς: «Συμφωνούμε να παραδώσουμε τα όπλα σε όργανο με διεθνή εποπτεία»
20:28 Ψυχολόγοι μιλούν για τα στοιχεία που μισούν όλοι κρυφά στους φίλους τους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ