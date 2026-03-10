Ο Τραμπ βλέπει το τέλος του πολέμου: «Θα τελειώνει σύντομα, είμαστε πολύ μπροστά» – Απότομο «φρένο» στο ράλι του πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες με κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, «θα τελειώσει σύντομα». Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαϊάμι, χωρίς ωστόσο να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν «πολύ μπροστά» από το αρχικό σχέδιο τεσσάρων εβδομάδων, ενώ απείλησε με ακόμη εντονότερα πλήγματα εάν η Τεχεράνη εμποδίσει τη διέλευση πετρελαίου από το Στενό του Χορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας παραγωγής αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης αντέδρασαν δηλώνοντας ότι το Ιράν θα είναι αυτό που θα καθορίσει πότε θα λήξει η σύγκρουση. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, επανέλαβε ότι η στρατηγική θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή όσο διαρκεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού, σε δέκα ημέρες έχουν πληγεί περισσότεροι από 5.000 στόχοι, συμπεριλαμβανομένων άνω των 50 ιρανικών πλοίων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέο κύμα ευρείας κλίμακας επιθέσεων στην Τεχεράνη το βράδυ της Δευτέρας.

Οι στόχοι των επιχειρήσεων, όπως επανέλαβε ο Τραμπ, περιλαμβάνουν την καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν –ιδίως των βαλλιστικών πυραύλων– και την παρεμπόδιση απόκτησης πυρηνικών όπλων, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει. Παράλληλα, διατηρούνται αμφιβολίες για πιθανή επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος.

Στο εσωτερικό του Ιράν, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για να εκφράσουν στήριξη στον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56 ετών, γιο του Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ διαδηλώτρια δήλωσε ότι θα υπακούν στις εντολές του «ως την τελευταία πνοή».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια. Ο Τραμπ εξέφρασε απογοήτευση για την επιλογή του, χαρακτηρίζοντάς την πιθανή πηγή «περισσότερων προβλημάτων», ενώ το Ισραήλ τον χαρακτήρισε «τύραννο» και στόχο.

Οι ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν μπει στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη. Το Ιράν συνεχίζει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον Ισραήλ και γειτονικών χωρών στον Κόλπο, προκαλώντας ζημιές –όπως σε πολυκατοικία στο Μπαχρέιν με έναν νεκρό– και αναχαίτιση πυραύλου στον εναέριο χώρο της Τουρκίας.

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας για τα περιστατικά.

Οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν εκτοξευθεί λόγω των εξελίξεων, υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Το Brent έπεσε κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι (-8,68%), ενώ το WTI υποχώρησε 5,71% στα 89,36 δολάρια (στοιχεία περί τις 00:30 ώρα Ελλάδας). Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 εξετάζουν χρήση στρατηγικών αποθεμάτων για συγκράτηση της αγοράς.

Στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ ορκίστηκε πίστη στον νέο ηγέτη, ενώ ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κατηγόρησε το κίνημα για προσπάθεια κατάρρευσης της χώρας. Οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται, με τουλάχιστον 486 νεκρούς και πάνω από 500.000 εκτοπισμένους.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ για τη στήριξή του, ενώ Ιράκ και Ομάν συνεχάρησαν τον νέο ηγέτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



