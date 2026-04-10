Ο Τσίπρας καταρτίζει λίστες υποψηφίων και υπάρχουν «ευπρόσδεκτοι» από την Αχαΐα

Στα γραφεία της οδού Αμαλίας έγινε μια πολύ κρίσιμη σύσκεψη πριν λίγες μέρες και ο Αλέξης Τσίπρας «αιφνιδίασε» τους άμεσους συνεργάτες του, διότι ζήτησε ετοιμότητα σε δύο επίπεδα μέχρι το τέλος Απριλίου. Αφενός, έως τότε να έχουν καταγραφεί όλες οι προγραμματικές θέσεις του νέου κόμματος και αφετέρου να έχουν αντιμετωπισθεί όλες οι οργανωτικές εκκρεμότητες και να έχει καταρτισθεί ο βασικός κορμός των υποψηφίων βουλευτών.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα ήταν ιδανικό να ανακοινώσει τον νέο φορέα τον Σεπτέμβριο, όπως δήλωσε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, όμως δεν φεύγει από το μυαλό του το ενδεχόμενο της προκήρυξης πρόωρων εκλογών το 2026 και γι’ αυτό θέλει να είναι πανέτοιμος.

Στην ίδια σύσκεψη συζητήθηκε ο τρόπος που θα επέλθει συνεργασία του νέου φορέα με βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και μάλιστα έπεσαν στο τραπέζι και ονόματα που είναι «ευπρόσδεκτα» στο υπό ίδρυση κόμμα.

Ενα από αυτά ήταν και της αχαιής βουλευτού της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου.

