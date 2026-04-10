Ο Τσίπρας καταρτίζει λίστες υποψηφίων και υπάρχουν «ευπρόσδεκτοι» από την Αχαΐα

Ο πρώην πρωθυπουργός θα ήταν ιδανικό να ανακοινώσει τον νέο φορέα τον Σεπτέμβριο, όπως δήλωσε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, όμως δεν φεύγει από το μυαλό του το ενδεχόμενο της προκήρυξης πρόωρων εκλογών το 2026 και γι’ αυτό θέλει να είναι πανέτοιμος.

10 Απρ. 2026 19:35
Pelop News

Στα γραφεία της οδού Αμαλίας έγινε μια πολύ κρίσιμη σύσκεψη πριν λίγες μέρες και ο Αλέξης Τσίπρας «αιφνιδίασε» τους άμεσους συνεργάτες του, διότι ζήτησε ετοιμότητα σε δύο επίπεδα μέχρι το τέλος Απριλίου. Αφενός, έως τότε να έχουν καταγραφεί όλες οι προγραμματικές θέσεις του νέου κόμματος και αφετέρου να έχουν αντιμετωπισθεί όλες οι οργανωτικές εκκρεμότητες και να έχει καταρτισθεί ο βασικός κορμός των υποψηφίων βουλευτών.

Στην ίδια σύσκεψη συζητήθηκε ο τρόπος που θα επέλθει συνεργασία του νέου φορέα με βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και μάλιστα έπεσαν στο τραπέζι και ονόματα που είναι «ευπρόσδεκτα» στο υπό ίδρυση κόμμα.

Ενα από αυτά ήταν και της αχαιής βουλευτού της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:41 Ψωρίαση: Στίγμα, μύθοι και αλήθειες γύρω από μια χρόνια δερματική πάθηση
21:30 Έρχεται εβδομάδα πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Από 14 έως 17 Απριλίου
21:23 Αλέξανδρος Κοψιάλης: Έχασε πάνω από 27 κιλά – Η δημόσια μάχη με την υπερφαγία
21:15 Τραμπ: «Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα πλήγματα στο Ιράν αν αποτύχουν οι συνομιλίες» – «Τα καλύτα όπλα στα πλοία μας»
21:03 Πάτρα: Ιδρύθηκε η «Αιμογένεια» – «Ο αδελφός μου περίμενε για ημέρες μια μονάδα αίματος»
20:54 Γιώργος Χρανιώτης: Μέχρι τα 40 δεν υπήρχε για μένα ως πλάνο το παιδί
20:46 «Καμπανάκι» για ελλείψεις στα καύσιμα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ενόψει καλοκαιριού
20:37 Ναύπακτος: Το «τείχος φωτιάς» του Επιταφίου μαγνητίζει κάθε Μεγάλη Παρασκευή – Δείτε το εντυπωσιακό έθιμο
20:25 Gmail: Η Google φέρνει end-to-end κρυπτογράφηση στα κινητά – Πώς αλλάζει η ασφάλεια των email
20:17 Ο Αστακός γίνεται το «Ντουμπάι» της Μεσογείου: Ξεκλειδώνει «πρότζεκτ» μισού δισ. ευρώ
20:08 ΔΥΠΑ: Φτάνει η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
19:58 Πάτρα: Με συγκίνηση η περιφορά του Επιταφίου στο Κωνσταντοπούλειο ΦΩΤΟ
19:57 Διαβήτης και ακοή: Η «αόρατη» επιπλοκή που επηρεάζει την ποιότητα ζωής
19:47 Χάθηκε στη Λαμία, την βρήκαν στην Καστοριά – Αίσιο τέλος για 45χρονη
19:35 Ο Τσίπρας καταρτίζει λίστες υποψηφίων και υπάρχουν «ευπρόσδεκτοι» από την Αχαΐα
19:26 Καστανίδης: Δεν θα καθορίσει ο Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου
19:17 Πάτρα: Σε κλίμα κατάνυξης η Ακολουθία του Επιταφίου στην Ευαγγελίστρια – Πλήθος πιστών στον Μητροπολιτικό Ναό
19:15 Νετανιάχου κατά Ισπανίας: Οι χώρες που διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο κατά του Ισραήλ θα πληρώσουν άμεσο τίμημα
19:04 Πάτρα: Ερχονται εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση στο Σούλι – Τι φοβάται ο 32χρονος
18:53 Σφαγή Διστόμου: Νέα δικαστική εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τις γερμανικές αποζημιώσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
