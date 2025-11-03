Ο Τσιτσιπάς για πρώτη φορά έμεινε εκτός του ΤΟΠ-30
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέχει από την αγωνιστική δράση εδώ και καιρό λόγω τραυματισμού (δεν έχει αγωνιστεί στα τελευταία πέντε τουρνουά του tour) και είδε το όνομά του να πέφτει κι άλλο στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε οκτώ θέσεις και είναι πλέον στο Νο 34 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, βγαίνοντας εκτός Top 30 για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2018! Στο μεταξύ επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου ο Γιάνικ Σίνερ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Κάρλος Αλκαράθ.
Η πρώτη δεκάδα της ATP έχει ως εξής:
- Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.500 βαθμοί
- Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 11.250
- Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.560
- Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.735
- Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.580
- Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.970
- Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.935
- Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.845
- Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.685
- Κάσπερ Ρουντ (Νορβηγία) 3.235
…
- Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.425
