Ο Τσιτσιπάς για πρώτη φορά έμεινε εκτός του ΤΟΠ-30

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέχει από την αγωνιστική δράση εδώ και καιρό λόγω τραυματισμού (δεν έχει αγωνιστεί στα τελευταία πέντε τουρνουά του tour) και είδε το όνομά του να πέφτει κι άλλο στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε οκτώ θέσεις και είναι πλέον στο Νο 34 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, βγαίνοντας εκτός Top 30 για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2018! Στο μεταξύ επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου ο Γιάνικ Σίνερ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Κάρλος Αλκαράθ.

Η πρώτη δεκάδα της ATP έχει ως εξής:

Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.500 βαθμοί Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 11.250 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.560 Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.735 Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.580 Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.970 Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.935 Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.845 Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.685 Κάσπερ Ρουντ (Νορβηγία) 3.235

…

Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.425

