Ο Τσιτσιπάς με άνεση στους «8» του Qatar Open, ΒΙΝΤΕΟ

Επικράτησε 2-0 σετ του Ντανίλ Μεντβέντεφ

18 Φεβ. 2026 21:21
Ο πρωταθλητής μας Στέφανος Τσιτσιπάς έπιασε μια απόδοση από τα… παλιά, νίκησε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-0 σετ (6-3, 6-4) και πήρε το εισιτήριο για τους “8” του Qatar Open, βάζοντας τέλος στο σερί νικών του Ρώσου τενίστα στα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε σοβαρός και αποτελεσματικός για δεύτερο σερί ματς στην Ντόχα και πέτυχε την πρώτη του νίκη κόντρα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο 11 στην παγκόσμια κατάταξη), από το ATP Finals του 2022.


Αυτή ήταν η 15η συνάντηση των δύο αθλητών, με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ να προηγείται στο συγκεκριμένο tie και τον Στέφανο Τσιτσιπά να μειώνει σε 10-5.

Οι δύο τενίστες δυσκολεύτηκαν να κρατήσουν το σερβίς τους στα πρώτα γκέιμ του αγώνα και τελικά ήταν ο Τσιτσιπάς αυτός που έκανε το break και προηγήθηκε 4-2. Στη συνέχεια κράτησε εύκολα το σερβίς του και, παρά το γεγονός ότι έχασε διπλό σετ-μπολ στο 5-2, κατάφερε να φτάσει στο 6-3 και να κατακτήσει το πρώτο σετ.

Ο Τσιτσιπάς συνέχισε να είναι καλύτερος μέσα στο κορτ, έφτασε δύο φορές σε break point στο 5ο γκέιμ του δεύτερου σετ και τελικά έκανε το καθοριστικό break στο 7ο, για να πάρει «κεφάλι» με 4-3. Από κει και πέρα, αρκούσε να κρατήσει το σερβίς του και το έκανε με μεγάλη άνεση, επισφραγίζοντας τη σπουδαία νίκη του.

Στα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχας ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο33 στον κόσμο) θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Φαμπιάν Μαροζάν (Νο 48) και Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 14).

