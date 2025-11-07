Ο τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει το Βιετνάμ: Πάνω από 1,3 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα, πέντε νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές

Με ταχύτητα ανέμων που ξεπερνούσαν τα 130 χλμ/ώρα, ο τυφώνας Καλμάγκι χτύπησε εκ νέου το βράδυ της Πέμπτης (6/11) την ενδοχώρα του Βιετνάμ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τουλάχιστον πέντε θανάτους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το μάτι του τυφώνα σάρωσε παράκτιες περιοχές, ξεριζώνοντας δέντρα, παρασύροντας στέγες και αφήνοντας πίσω του εικόνες πλήρους καταστροφής.

Οι επαρχίες Κουάνγκ Νγκάι, Τζια Λάι και Ντακ Λακ υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα, με περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια κατοίκους να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος του Βιετνάμ επιβεβαίωσε τους πέντε θανάτους και επτά τραυματισμούς, ενώ περισσότερες από 2.800 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται πλημμυρισμένα χωριά, κατεστραμμένοι δρόμοι και στέγες να παρασύρονται από τους ανέμους. Οι σιδηροδρομικές γραμμές στην επαρχία Κουάνγκ Νγκάι υπέστησαν επίσης σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με το πρακτορείο Vietnam News.

HAPPENING | Large waves from Typhoon Kalmaegi hit homes in Tam Quan, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province, Vietnam, as seawater overflowed embankments. Locals reported the highest water levels in 10 years, forcing families to move to safer homes. pic.twitter.com/jriHcFI8UC — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 6, 2025

Φόβοι για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 200 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες, από την Ταν Χόα έως την Κουάνγκ Τρι, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων και ξαφνικών πλημμυρών στις ορεινές περιοχές.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν κινητοποιηθεί 268.000 στρατιώτες, οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης και εκκένωσης, ενώ υπάρχει ανησυχία πως τα Κεντρικά Υψίπεδα — κύρια περιοχή παραγωγής καφέ του Βιετνάμ — ενδέχεται να πληγούν σοβαρά.

Ο τυφώνας στις Φιλιππίνες

Πριν πλήξει το Βιετνάμ, ο Καλμάγκι είχε σαρώσει τις Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 188 νεκρούς και 135 αγνοούμενους. Οι εικόνες καταστροφής είναι δραματικές: ολόκληρες κοινότητες ισοπεδώθηκαν, σπίτια παρασύρθηκαν από πλημμύρες και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ο πρόεδρος Φερδινάντ Μάρκος Τζούνιορ αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τις πληγείσες περιοχές για να επιθεωρήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

06.11.2025#Vietnam

Typhoon #Kalmaegi struck central Vietnam, leaving behind catastrophic destruction. The storm struck northern Gia Lai Province, with winds reaching 220 km/h. The storm ripped roofs off houses, uprooted trees, shattered glass panels, and toppled utility poles. pic.twitter.com/ZPb65rUAdN — Climate Review (@ClimateRe50366) November 7, 2025

Ο Καλμάγκι είναι ο δέκατος τρίτος τυφώνας που σχηματίζεται φέτος στη Νότια Σινική Θάλασσα, με το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες να βρίσκονται διαρκώς στην πορεία των τροπικών καταιγίδων του Ειρηνικού.

Νέος κίνδυνος στον ορίζοντα

Την ίδια ώρα, ένας νέος τυφώνας — ο Φουνγκ-γουόνγκ — κινείται προς τα βόρεια των Φιλιππίνων και, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ενδέχεται να εξελιχθεί σε υπερτυφώνα πριν πλήξει τις ακτές το βράδυ της Κυριακής ή τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό για ένα από τα πιο έντονα και καταστροφικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Νοτιοανατολική Ασία.

