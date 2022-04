Ο τυφώνας… malakas «χτυπά» τις Φιλιππίνες – Xαμός στο Twitter

Μια τροπική καταιγίδα αναμένεται να χτυπήσει το Σαββατοκύριακο τις Φιλιππίνες. Πρόκειται για τον τυφώνα…. Malakas, λέξη η οποία στα φιλιππινέζικα σημαίνει «δυνατός».

Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, η τροπική καταιγίδα ενδέχεται να επηρεάσει την Ταϊβάν, την Κορεατική Χερσόνησο και την Ιαπωνία.

#Malakas is the first named tropical storm of the northern hemisphere season. It is forecast to reach typhoon strength, but remain to the east of the Philippines as it moves northwards. pic.twitter.com/Edzbt9ZTrT

— Met Office Storms (@metofficestorms) April 8, 2022