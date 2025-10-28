Ο τυφώνας Melissa πλήττει την Τζαμάικα: Ο ισχύροτερος στην ιστορία του νησιού, επτά νεκροί – Δείτε LIVE

Ο τυφώνας Melissa, κατηγορίας 5, έκανε πρόσκρουση στη νοτιοδυτική ακτή της Τζαμάικας το μεσημέρι της Τρίτης 28 Οκτωβρίου 2025 (τοπική ώρα), κοντά στην περιοχή Νιου Χόουπ, με μέγιστους ανέμους που φτάνουν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ. Πρόκειται για την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει ποτέ το νησί από την έναρξη των επίσημων αρχείων, ξεπερνώντας τον τυφώνα Gilbert του 1988 και καθιστώντας τον τον πιο ισχυρό τροπικό κυκλώνα παγκοσμίως για το 2025.

Ο τυφώνας Melissa αφήνει πίσω του εκτεταμένες πλημμύρες, σοβαρές ζημιές σε κτίρια και διακοπές ρεύματος κατά το πέρασμά του από την Τζαμάικα, με τον προσωρινό απολογισμό να αναφέρει επτά νεκρούς σε ολόκληρη την Καραϊβική. Σύμφωνα με το Associated Press, τμήματα κτιρίων κατέρρευσαν και στέγες παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους, ενώ δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι από πτώσεις δέντρων και βράχων, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Μέχρι στιγμής, καταγράφονται τρεις θάνατοι στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ ένα άτομο αγνοείται, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο. Οι θάνατοι στην Τζαμάικα συνέβησαν πριν από την πρόσκρουση του κυκλώνα, κατά την προετοιμασία, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας και Ευεξίας της χώρας, Christopher Tufton.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων αναφέρει ότι ο Melissa θα διασχίσει κάθετα την Τζαμάικα τις επόμενες ώρες, με ταχύτητα κίνησης μόλις 13 χλμ/ώρα, προκαλώντας εκτεταμένους καταστροφικούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές έως 76-100 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές και επικίνδυνες πλημμύρες από καταιγίδες. Μετά την Τζαμάικα, ο κυκλώνας αναμένεται να μετακινηθεί βορειοανατολικά προς την ανατολική ακτή της Κούβας, όπου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση.

Live ενημερώσεις δείχνουν ότι ο τυφώνας έχει ήδη προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε περιοχές όπως το Portmore, με δέντρα να εκτοξεύονται βίαια και ασταμάτητο θόρυβο από τους ανέμους, όπως περιγράφει εργαζόμενος της Mercy Corps. Στο St. Catherine Parish, κάτοικοι ανέφεραν ότι ο κυκλώνας ανύψωσε τμήματα στεγών και πλημμύρισε αυλές, παρά τις προφυλάξεις όπως κοπή δέντρων και ενίσχυση στεγών. Το μάτι του τυφώνα εισέρχεται σταδιακά στη δυτική Τζαμάικα, με τις αρχές να προειδοποιούν για την ανάγκη να παραμείνουν οι πολίτες σε καταφύγια ακόμη και στη φάση της ηρεμίας.

Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι έως και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα επηρεαστούν άμεσα, με 881 καταφύγια ανοιχτά σε όλο το νησί και περίπου 1.000 άτομα ήδη φιλοξενούμενα. Στον αερολιμένα Norman Manley International στο Κίνγκστον προβλέπεται πλημμύρα, περιορίζοντας την άφιξη βοήθειας. Στην Κούβα, κάτοικοι σε περιοχές όπως το Santiago de Cuba έχουν ξεκινήσει αυθόρμητες εκκενώσεις υπό βροχή.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας Άντριου Χόλνες δήλωσε ότι ο Melissa θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές», επισημαίνοντας ότι καμία υποδομή δεν μπορεί να αντέξει πλήρως τέτοια ένταση. «Προσεύχομαι για τους κατοίκους, έχουμε προετοιμαστεί και ελπίζουμε για το καλύτερο», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να ασφαλίσουν τα σπίτια τους. Πρόσθεσε ότι η ανάκαμψη θα απαιτήσει διεθνή υποστήριξη, ενώ θυμίζοντας τον Gilbert, προειδοποιεί για χειρότερες επιπτώσεις.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



