Ο Τζο Μπάιντεν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο το Ισραήλ να χτυπήσει τις πετρελαιοπηγές του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο το Ισραήλ να χτυπήσει τις πετρελαιοπηγές του Ιράν ως αντίποινα για την πυραυλική επίθεση.

Την Τετάρτη (02/10/2024) ο Τζο Μπάιντεν έχει αποκλείσει το γεγονός το Ισραήλ να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν αλλά δεν έπραξε το ίδιο και για τα πετρέλαια.

Επίσης δήλωσε πως σήμερα (03/10/2024) ότι «τίποτα δεν θα συμβεί» αναφορικά με μια ισραηλινή απάντηση κατά του Ιράν, μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε την Τρίτη η Ισλαμική Δημοκρατία κατά του Ισραήλ.

US president Joe Biden says that they ‘don’t allow Israel, they advise them’, in reaction to the events in the Middle East.https://t.co/PAiZ4D1jU3

