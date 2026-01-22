Ο Τζολάκης κορυφαίος τερματοφύλακας της 7ης αγωνιστικής στο Champions League

Μία, ακόμη, πολύ μεγάλη διάκριση για τον Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού.

Ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στον αγώνα του Champions League με τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη και κέρδισε τον τίτλο του MVP!

Παράλληλα η UEFA τον ανακοίνωσε και στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής. Ο Χανιώτης πορτιέρο ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας στα 18 παιχνίδια της αγωνιστικής.

H ενδεκάδα: Τζολάκης, Πόρο, Τζαφαργκιουλίγεφ , Φαν Ντάικ, Γκούντερσεν, Τουράμ, Φερμίν Λόπεθ, Ναβάρο, Βινίσιους, Σιμεόνε και Σουάρες.

