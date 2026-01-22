Ο Τζολάκης κορυφαίος τερματοφύλακας της 7ης αγωνιστικής στο Champions League
Πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν
Μία, ακόμη, πολύ μεγάλη διάκριση για τον Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού.
Ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στον αγώνα του Champions League με τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη και κέρδισε τον τίτλο του MVP!
Παράλληλα η UEFA τον ανακοίνωσε και στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής. Ο Χανιώτης πορτιέρο ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας στα 18 παιχνίδια της αγωνιστικής.
H ενδεκάδα: Τζολάκης, Πόρο, Τζαφαργκιουλίγεφ , Φαν Ντάικ, Γκούντερσεν, Τουράμ, Φερμίν Λόπεθ, Ναβάρο, Βινίσιους, Σιμεόνε και Σουάρες.
Presenting your Team of the Week! 💫@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/re8gUKiEX2
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2026
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News