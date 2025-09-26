Ο Τζολάκης στους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός Big-5 Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Συνεχίζονται οι διακρίσεις για τον Κωνσταντή Τζολάκη. Σε πρόσφατη έρευνα που έκανε το CIES Football Observatory, ο Έλληνας τερματοφύλακας του Ολυμπιακού βρέθηκε να είναι ένας από τους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρέθηκε στην έκτη θέση της σχετικής λίστας, με την αξία του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να εκτιμάται στα 13,1 εκατ. ευρώ.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Ανατόλιι Τρούμπιν της Μπενφίκα με 46,6 εκατ. ευρώ ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι Ρόμε-Τζέιντεν Οβούσου-Οντούρο της Άλκμααρ με 21,8 εκατ. ευρώ και Ντιόγκο Κόστα της Πόρτο με 20,5 εκατ. ευρώ.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας είναι ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού και τη φετινή σεζόν κρατώντας τρεις φορές ανέπαφη την εστία του σε τέσσερα παιχνίδια. Έχει δεχθεί γκολ μόνο από τον Ντέσερς στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο.

