Ολυμπιακός: Επιστροφές αλλά και τρεις απόντες από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής τελευταίας προπόνησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» το Σάββατο (27/09-18:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε τους Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς να επιστρέφουν και πάλι στην διάθεσή του μετά τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισαν, όμως δεν μπορούσε να υπολογίζει στους τραυματίες Γιάρεμτσουκ, Μπρούνο και Σιπιόνι.

Αναλυτικά οι παίκτες που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέσλον Μάρτινς, Γκαρσία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

