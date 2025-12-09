Ο Βαλάντης έφτυσε τους μουσικούς στην πίστα-Τι απάντησε ο τραγουδιστής

Ο Βαλάντης έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται αλλά και στα social media, όπου δημοσιοποιήθηκε το επίμαχο βίντεο. Ο τραγουδιστής έφτυσε, εμφανώς εκνευρισμένος, προς το μέρος που βρίσκονταν οι μουσικοί του, επειδή δεν ακολουθούσαν τον ρυθμό που ήθελε.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο, ο Βαλάντης έγινε έξαλλος με τους μουσικούς του καθώς δεν τον ακολούθησαν στον ρυθμό. Εκείνη την στιγμή ακούγεται να τους βάζει τις φωνές και στη συνέχεια καταγράφεται να τους φτύνει.

Ο Βαλάντης για λίγα δευτερόλεπτα συνέχισε το πρόγραμμα χωρίς μουσική. Ο ίδιος ζήτησε να σταματήσουν και να συνεχίσει μόνος του.

Μετά το περιστατικό, ο Βαλάντης ζήτησε συγγνώμη και με δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Αυτό που έφτυσα ήταν μια τσίχλα. Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα», είπε.

«Αυτό ο περιστατικό έγινε πριν 4 εβδομάδες. Δυστυχώς η νύχτα είναι δύσκολη, γίνονται ελάχιστες πρόβες. Δεν είχαμε εμείς την πολυτέλεια. Επειδή σέβομαι πολύ την μουσική, την τσίχλα την μασάμε γιατί είναι οι σιαγώνες αδένες. Πρώτα απ’όλα είδα τον εαυτό μου και να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα που είδατε. Τον εκνευρισμό μου. Γινόταν συνέχεια αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε ο Βαλάντης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο Βαλάντης εμφανίζεται αυτή την περίοδο σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, μαζί με τους Στάθη Ξένο και Σάκη Αρσενίου, προσφέροντας ένα πρόγραμμα με λαϊκή μουσική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



