Ο Βαλάντης έφτυσε τους μουσικούς στην πίστα-Τι απάντησε ο τραγουδιστής

Μετά το περιστατικό, ο Βαλάντης ζήτησε συγγνώμη και με δηλώσεις τους αναφέρθηκε στο περιστατικό 

Ο Βαλάντης έφτυσε τους μουσικούς στην πίστα-Τι απάντησε ο τραγουδιστής
09 Δεκ. 2025 12:27
Pelop News

Ο Βαλάντης έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται αλλά και στα social media, όπου δημοσιοποιήθηκε το επίμαχο βίντεο. Ο τραγουδιστής έφτυσε, εμφανώς εκνευρισμένος, προς το μέρος που βρίσκονταν οι μουσικοί του, επειδή δεν ακολουθούσαν τον ρυθμό που ήθελε.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο, ο Βαλάντης έγινε έξαλλος με τους μουσικούς του καθώς δεν τον ακολούθησαν στον ρυθμό. Εκείνη την στιγμή ακούγεται να τους βάζει τις φωνές και στη συνέχεια καταγράφεται να τους φτύνει.

Ο Βαλάντης για λίγα δευτερόλεπτα συνέχισε το πρόγραμμα χωρίς μουσική. Ο ίδιος ζήτησε να σταματήσουν και να συνεχίσει μόνος του.

Μετά το περιστατικό, ο Βαλάντης ζήτησε συγγνώμη και με δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Αυτό που έφτυσα ήταν μια τσίχλα. Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα», είπε.

«Αυτό ο περιστατικό έγινε πριν 4 εβδομάδες. Δυστυχώς η νύχτα είναι δύσκολη, γίνονται ελάχιστες πρόβες. Δεν είχαμε εμείς την πολυτέλεια. Επειδή σέβομαι πολύ την μουσική, την τσίχλα την μασάμε γιατί είναι οι σιαγώνες αδένες. Πρώτα απ’όλα είδα τον εαυτό μου και να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα που είδατε. Τον εκνευρισμό μου. Γινόταν συνέχεια αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε ο Βαλάντης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο Βαλάντης εμφανίζεται αυτή την περίοδο σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, μαζί με τους Στάθη Ξένο και Σάκη Αρσενίου, προσφέροντας ένα πρόγραμμα με λαϊκή μουσική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ