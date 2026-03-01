Ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πάτρια εδάφη για το Rising Stars – Φωτογραφίες

Δεν το έχανε με τίποτα ο Βαγγέλης Λιόλιος το Final-8 του φετινού Rising Stars. Και πώς να το χάσει όταν διεξάγεται στη γενέτειρά του Πάτρα, με τη διοργάνωση να παίρνει άριστα και σε οργανωτικό και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ στο μεσοδιάστημα των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ και των αγώνων με το Μαυροβούνιο, είχε ένα σύντομο πέρασμα από την πόλη μας, είδε το νέο «αίμα» του ελληνικού μπάσκετ στο παρκέ, συμμετείχε στη βράβευση των κορυφαίων της κανονικής περιόδου του Rising Stars και μίλησε με προπονητές, αθλητές και παράγοντες.

Παρακολουθώντας αγώνες για το Final-8 στο «Promitheas Park»

Φωτογραφίες από τη βράβευση των κορυφαίων της κανονικής διάρκειας του Rising Stars

Παρακολουθώντας αγώνες στα ανοικτά γήπεδα του «Promitheas Park»

