Ο «Βηματοδότης» προβλέπει και νέα «βόμβα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Τι αποκαλύπτει η γνωστή στήκη στο σημερινό «Βήμα της Κυριακής»…

05 Απρ. 2026 14:54
Pelop News

Η στήλη «Βηματοδότης» στο σημερινό «Βήμα της Κυριακής», κάνει μια αποκάλυψη: «Το μαρτύριο της σταγόνας για την κυβέρνηση θα συνεχιστεί με νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία περιλαμβάνεται και βαρύ όνομα από τα κυβερνητικά στελέχη.

Είναι βαθιά νυχτωμένοι όποιοι νομίζουν ότι η κυβέρνηση καθάρισε με τα 15 εν ενεργεία στελέχη της που φέρεται έως τώρα να είναι αναμεμειγμένα στο πολύπτυχο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω τη στήλη με τη διαβεβαίωση αυτή που προέρχεται από συνεργάτη μου ο οποίος παρακολουθεί επισταμένα και εκ του συστάδην τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Και τούτο διότι, όπως με ενημερώνει ο εν λόγω σχολαστικός παρατηρητής των δικαστικών εξελίξεων, έρχεται συντόμως και άλλη δικογραφία που αφορά την κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων για τις αγροτικές επιδοτήσεις και η οποία θα έχει επίσης προορισμό το Κοινοβούλιο».

Ρώτησα (αφελώς, εξ όσων στη συνέχεια αντελήφθην από την απάντηση που έλαβα): «Μα κι άλλη δικογραφία;». Για να εισπράξω την κοφτή απάντησή του: «Κι άλλη βέβαια». Και το πιο σημαντικό της ενημέρωσης που είχα δεν είναι μόνο ότι το μαρτύριο της σταγόνας για την κυβέρνηση συνεχίζεται, αλλά ότι στη νέα (έχουμε χάσει τον αριθμό) δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνεται και βαρύ όνομα από τα κυβερνητικά στελέχη.

 

