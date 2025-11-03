Ο Υπουργός Αθλητισμού Γ. Βρούτσης αποκλειστικά στην «Π»-«Ερχονται έργα 15 εκ. ευρώ στην Πάτρα»

Μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην «Πελοπόννησο», την οποία υποδέχτηκε στο γραφείο του, όπου αναφέρθηκε σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα στον αθλητισμό της Πάτρας.

Ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε για τα έργα που έχουν δρομολογηθεί, το κολυμβητήριο της Αγυιάς, το «Πεπανός», το Παμπελοποννησιακό, έργα τα οποία ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

-Ενα από τα θέματα που έχει θέσει ο δήμος της Πάτρας, είναι η ανακατασκευή του ταρτάν του στίβου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε;

Πριν σας πω για το Παμπελοποννησιακό, να σας πω ότι μόλις ανάλαβα υπουργός, μια από τις πρώτες κινήσεις που έκανα ήταν η αύξηση του προϋπολογισμού στο ΠΕΑΚ Πατρών η οποία ήταν 650.000 και πλέον τον αύξησα στο 1.500.000 ευρώ που είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός. Αυτό δίνει την δυνατότητα στα ΔΣ των ΠΕΑΚ εκτός από τις ανελαστικές δαπάνες, να μπορούν να κάνουν και μικροέργα. Για το αίτημα του Παμπελοποννησιακού που έγινε από τη βάση και τον δήμαρχο σε συνάντηση στο γραφείο μου, περιμέναμε δυο πράγματα. Το ένα ήταν η μελέτη και οι πόροι για να το χρηματοδοτήσουμε. Η μελέτη ήρθε και ολοκληρώθηκε το πρώτο βήμα. Το δεύτερο ήταν η αναμονή του νέου ΕΣΠΑ που θα εμφανιστεί το πρώτο δίμηνο του 2026. Επικαιροποιούμε τη μελέτη για την αναβάθμιση του ταρτάν ένα έργο που δεν είναι φτηνό, θα μπει η καλύτερη ποιότητα και το κόστος θα φτάσει τα 2. 860.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ. Η πολιτική βούληση υπάρχει, οι πόροι αναμένονται σύντομα και τα χρήματα θα τα πάρει ο δήμαρχος, ο οποίος θα τρέξει τον διαγωνισμό για το έργο. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μόλις δοθούν χρήματα στον δήμαρχο.

-Η διοίκηση της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι θα υπάρξουν ευχάριστες εξελίξεις για το γήπεδο ποδοσφαίρου. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο;

Δεν μπορώ να μιλήσω για ευχάριστες εξελίξεις ακόμα. Πράγματι συναντήθηκα με τη διοίκηση της Παναχαϊκής και αυτό που είπα είναι ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης για την ανακατασκευή του γηπέδου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτημα χρηματοδότησης γιατί το υπουργείο αθλητισμού δεν μπορεί να χρηματοδοτεί συλλόγους. Αν βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος χρηματοδότησης, είμαστε θετικοί να τον ακούσουμε.

-Στο κολυμβητήριο της Αγυιάς, υπάρχει προσωρινός ανάδοχος. Πότε πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμο;

Είμαστε πλέον σε καλό δρόμο για την ανακατασκευή ενός εμβληματικού κολυμβητηρίου. Υπάρχει σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία έχει αναλάβει τις διαδικασίες. Αυτό το τεράστιας σημασίας έργο που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2021-27 έχει ύψος 9.9 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή υπάρχει προσωρινός ανάδοχος. Διανύουμε το διάστημα για τυχόν εντάσεις. Αν δεν υπάρξει ένσταση και έχουμε οριστικό ανάδοχο, πιστεύω ότι σε δύο περίπου χρόνια που είναι ο χρόνος εκτέλεσης, η Πάτρα θα έχει αποκτήσει ένα σύγχρονο κολυμβητήριο, από τα καλύτερα στην Ελλάδα.

-Από το ξεκίνημά έχετε δείξει ότι για εσάς αποτελεί προτεραιότητα η ασφάλεια των αθλητών και η οργάνωση. Είστε ικανοποιημένος;

Οταν ένας πολιτικός δηλώσει ότι είναι ικανοποιημένος, τότε καταργείται. Κάθε μέρα θέτουμε νέους στόχους. Από τη μέρα που ήρθα, οι κεντρικοί πυλώνες ήταν η αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Με τον νέο νόμο αλλάξαμε το περιβάλλον για την αθλητική βία που αντιμετωπιζόταν διαφορετικά. Κινηθήκαμε αντισυμβατικά στο πλαίσιο απονομής δικαιοσύνης και αντί για 1-2 χρόνια, πλέον σε 1-2 εβδομάδες υπάρχει απόφαση από τη ΔΕΑΒ. Το δεύτερο είναι οι κάμερες που μπήκαν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είναι οι πιο σύγχρονες στην Ευρώπη, ενώ υπάρχει και η ταυτοποίηση στο εισιτήριο -ξέρουμε για τον καθένα ποιος είναι. Αυτό φώτισε όλα τα γήπεδα. Πλέον είναι όλοι ορατοί, οι κυρώσεις είναι σοβαρές και αυτό μείωσε τα φαινόμενα. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, στο παρελθόν οι προκάτοχοί μου υπέγραφαν ανανέωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, όμως αυτό δεν έγινε δεκτό από μένα. Στον πρώτο μηνά θητείας μου έκλεισε το ΟΑΚΑ, έκλεισε το Καυτατζόγλειο στάδιο και το κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης. Εχουμε μπει σε ένα περιβάλλον που καμία αθλητική εγκατάσταση δεν θα λειτουργεί αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις.

-Δίνετε βάση στην περιφέρεια. Τι άλλο μπορεί να περιμένει η Αχαΐα;

Η Αχαΐα, την οποία βλέπω με μεγάλη συμπάθεια, ήταν μια από τις περιοχές που εκτός αυτών που είπαμε, κάναμε ενεργειακή αναβάθμιση σε 5 ποδοσφαιρικά γήπεδα σε συνεργασία με την ΕΠΣΑ και αυτό από μόνο του έδωσε έσοδα της τάξης των 15.000 ευρώ ετησίως. Επίσης, σε ό,τι αφορά την Πάτρα, έχουμε θετική εξέλιξη και για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Αντ. Πεπανός. Δόθηκε θετική εισήγηση από τη ΔΕΔΔΗΕ και εντός Δεκεμβρίου το υπουργείο αθλητισμού θα καταθέσει αίτημα προς τη διαχειριστική αρχή για τη δημοπράτηση και το ύψος του έργου φτάνει τα 2.275.594 ευρώ..

-Στη σημερινή εποχή, πολλοί γονείς είτε δεν προλαβαίνουν, είτε δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους για αθλητισμό. Μπορεί η Πολιτεία να βοηθήσει;

Η Πολιτεία για να καλλιεργήσει την αθλητική αντίληψή έχει συγκεκριμένα εργαλεία. Ενα εργαλείο είναι να υπάρχουν παντού αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό από μόνο του να κινητροδοτεί και γίνεται ειδικά την τελευταία περίοδο με πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα. Το δεύτερο αφορά τη χρηματοδότηση του πυρήνα, που είναι τα σωματεία. Κάνοντας μια καταγραφή της διαδρομής η κυβέρνηση έχει δείξει ότι η είναι πιο φιλαθλητική της μεταπολίτευσής. Το τεκμηριώνω με στοιχεία. Μέχρι το 2022 η χρηματοδότηση στο σύνολο του αθλητισμού ήταν περίπου 250 εκ. ευρώ και αυτό ήταν σταθερό για δεκαετίες. Το 2022 ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό: χρηματοδότησε τον αθλητισμό μέσω του στοιχήματος και από τα 250 εκ. έφτασε τα 500εκ. Τα 500εκ. απευθύνονται στον επαγγελματικό, αλλά και ερασιτεχνικό αθλητισμό, ο οποίος είναι το κύτταρο του αθλητισμού. Χρηματοδοτούμε 6.400 σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στον Κούρο και ταυτόχρονα ετοιμάζεται κάτι μεγάλο μέσω του κινητού.

-Τι είναι αυτό που περιμένουμε;

Το Κούρος, που το ονομάτισα έτσι από τις Κυκλάδες, τόπο καταγωγής μου, θα μείνει στην ιστορία. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν διαθέτει τέτοιο σύστημα που να γνωρίζει πόσοι αθλητές υπάρχουν σε κάθε σωματείο. Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2026 θα έρθει ένα μήνυμα στα κινητά κάθε πολίτη που θα ζητά να εγγραφτείς στο app του kouros. Εκεί, οποίος θέλει, έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το πόσα νόμιμα αθλητικά σωματεία υπάρχουν και να διαλέξει με ασφάλεια πού θα προπονηθεί το παιδί του. Είναι μεγάλη μεταρρύθμιση για τον ελληνικό αθλητισμό.

-Αν διαθέτατε ένα μεγάλο ποσό, τι θα κάνατε για τον αθλητισμό;

Αν υπήρχε ένα ποσό που μου έδινε τη δυνατότητα χωρίς κριτήρια, θα προχωρούσα σε μια χωροταξική κατανομή αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα. Να υπάρχει σε κάθε μεγάλο δήμο, γήπεδο ποδοσφαίρου, κλειστό γήπεδο και ένα κολυμβητήριο. Σε κάθε δήμο να υπάρχουν τα ελάχιστα ως βάση και από εκεί και πέρα, ανάλογα με κριτήρια πληθυσμιακά, θα προσθέταμε.

