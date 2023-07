Ο Ζαΐμης υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με την Επαρχία Fujian της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Μεγάλη επιτυχία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποτέλεσε η υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας με την Επαρχία Fujian (Φουτσιάν) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στην πόλη Fuzhou (Φουτσόου), την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023. Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, ταξίδεψε στην Κίνα προχωρώντας μια πολιτική πρωτοβουλία με σημαντική προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας.

Αυτή η συμφωνία θέτει τις βάσεις για εμπορική, πολιτιστική, τουριστική και επιχειρηματική συνεργασία αλλά και για περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων. «Είμαι ικανοποιημένος που ένας πολύμηνος κύκλος συζητήσεων και εργασιών έκλεισε μια ελπιδοφόρα συνεργασία για το μέλλον των δύο Περιφερειών», τόνισε ο κ. Ζαΐμης προσθέτοντας τα εξής: «Eάν αναλογιστεί κανείς ότι η Επαρχία Fujian (Φουτσιάν) έχει τετραπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα (40 εκ. πολίτες) και ΑΕΠ 671 δις ευρώ έναντι του ελληνικού ΑΕΠ 208 δις ευρώ, ότι οι δείκτες ανάπτυξης τρέχουν με 4,5% περίπου ετησίως, ότι έχει 89 πανεπιστημιακά ιδρύματα με πάνω από 299.700 αποφοίτους και το γεγονός ότι διαθέτει 4.230 χλμ. γραμμών τρένου υψηλής ταχύτητας και 140 σημαντικές διαδρομές containers, τότε γίνονται αντιληπτά τα οφέλη αυτής της συνεργασίας. Επίσης, από την Επαρχία Fujian (Φουτσιάν) ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομίαoΓενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, αλλά και Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, ΣιΤζινπίνγκ. Τα θετικά που έχει να κερδίσει η Δυτική Ελλάδα είναι πολλαπλά καθότι «ανοίγονται» νέοι δρόμοι όχι μόνο για τον επιστημονικό κλάδο, αλλά και για τον επιχειρηματικό».

Η συμφωνία υπεγράφη από τον ΑντιπεριφερειάρχηΕπιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνα Ζαΐμη και τον Αντιπεριφερειάρχη της Επαρχίας Fujian (Φουτσιάν), LinWENBIN, στα ελληνικά, τα κινέζικα και τα αγγλικά τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η οποία προέκυψε έπειτα από πρωτοβουλία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Διονύσιου Μαντζαβίνου.

Τέλος, ο κ. Ζαΐμης συνοδευόταν από ελληνική αποστολή, στην οποία συμμετείχε ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Βασιλειάδης, o επιστημονικός συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη, Γιάννης Κανακάρης κ.ά. Ο κ. Βασιλειάδης, μάλιστα, υπέγραψε με τον Πρόεδρο τουFujianUniversity of Technology (FJUT), ΚαθηγητήXinTONG, συμφωνία μεταξύ των δυο Πανεπιστημίων, με σκοπό την θεσμοθέτηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με Έλληνες και Κινέζους φοιτητές μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τους κ.κ. GuoWENZHONG, Aντιπρόεδροκαι HeBINGWEI, Διευθυντή του Γραφείου Συνεργασίας και Ανταλλαγής του FujianUniversity of Technology (FJUT), LuoGUANSHENG, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Γραφείου Εξωτερικών Υπoθέσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Επαρχίας Fujian (Φουτσιάν), επίσκεψη στο SmartManufacturingIndustryInstitute και στο Campus των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μικροηλεκτρονικής και Οικονομίας & Διοίκησης του FujianUniversity of Technology (FJUT). Να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια του διήμερου ταξιδιού η Ελληνική αποστολή επισκέφθηκε την εταιρεία NewlandHi–TechGroupCo. Ltd, την σημαντικότερη εταιρεία τεχνολογίας που έχει εφεύρει τον Κώδικα QR (QRcode) που σήμερα οργανώνει την ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό χρήμα για την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, συνάντησε τον ChenLEZHANG, Γενικό Διευθυντή της FujianProvinceFuzhouPort Authority και μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες logistics και εμπορευματικών μεταφορών σε όλο τον κόσμο, την εταιρεία FuzhouPortGroupCorporationLtd καθώς και εκπροσώπους άλλων επιχειρήσεων.

Κατόπιν των επισκέψεων στη πόλη Fuzhou (Φουτσόου) ακολούθησε συνάντηση του κ. Ζαΐμη και των λοιπών μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας με εκπροσώπους της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο και συγκεκριμένα την κα ΒαϊανήΓκαϊδατζή Αναπληρώτρια Επικεφαλής Αρχής, Σύμβουλο Πρεσβείας Α’ και συνεργάτες της.

Τέλος, να σημειωθεί πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδαςείναι η πρώτη Περιφέρεια που αποστολή της επισκέφθηκε την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας μετά την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19) και μια από τις δεκατρείς Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που έχουν συνάψει Συμφωνία Συνεργασίας με την Επαρχία Fujian (Φουτσιάν) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.